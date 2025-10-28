Umfahrung: Verkehr blieb aus, die große Krise auch

Anders als in Nassereith und Rattenberg wurden in Scharnitz und Heiterwang nach dem Bau ihrer Umfahrungen keine speziellen Maßnahmen getroffen. In Scharnitz wurde die neue Route für den grenzüberschreitenden Verkehr 2018 eröffnet, in Heiterwang gibt es die Umfahrung seit 2010. Während man am Fernpass keine Nachteile sieht, scheiden sich in Scharnitz die Geister.
„Es ist vermutlich ein Personalproblem“, ergründet Christian Ihrenberger, seit 2022 Bürgermeister, warum sich in Scharnitz trotz großem Potenzial für Hotels und Gastronomie in diesem Bereich wenig tut. Zwar habe vergangenes Jahr ein neues Gasthaus aufgesperrt, „ein weiteres Café würde sich aber leicht ausgehen“.
