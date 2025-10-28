Goldpreis-Absturz: Eine gute Gelegenheit zum Kauf?

Es kracht gewaltig am Goldmarkt! Der Preis für die Unze ist wieder unter die Marke von 4000 Dollar gefallen. Erst Anfang Oktober hatte er diese Schwelle erstmals durchbrochen. Jetzt geht es rasant bergab. Grund für den jüngsten Rückgang sind Fortschritte bei den Verhandlungen um ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China. Das dämpft kurzfristig die Nachfrage nach sicheren Häfen.
Der aktuelle Einbruch ist heftig. Bereits in der vergangenen Woche gab Gold stark nach und erlitt den stärksten Tagessturz seit zwölf Jahren. Seit dem Rekordpreis von knapp 4400 Dollar hat das Edelmetall mehr als zehn Prozent an Wert eingebüßt. Anleger fragen sich: Ist der jüngste Crash eine gute Einstiegs-Gelegenheit? Die „Krone“ hat Goldmarkt-Experten befragt.
