Goldpreis-Absturz: Eine gute Gelegenheit zum Kauf?

Es kracht gewaltig am Goldmarkt! Der Preis für die Unze ist wieder unter die Marke von 4000 Dollar gefallen. Erst Anfang Oktober hatte er diese Schwelle erstmals durchbrochen. Jetzt geht es rasant bergab. Grund für den jüngsten Rückgang sind Fortschritte bei den Verhandlungen um ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China. Das dämpft kurzfristig die Nachfrage nach sicheren Häfen.