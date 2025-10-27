Spenden: Kinderdorf kommt schuldlos zum Handkuss

Unternehmen bestellen keine Weihnachtskarten mehr

Besonders bitter: „Es gibt auch Unternehmen, die dieses Jahr keine Weihnachtskarten von uns versendet wollen. Die Zuständigen der Firmen kennen den Unterschied sehr wohl, haben aber Befürchtungen, dass ihre Kunden dies nicht tun und es vielleicht falsch verstehen könnten.“ Und so werden nun vor allem die rund 3000 Klienten des Vorarlberger Kinderdorfs für etwas abgestraft, das wohl der inzwischen verstorbene Gründer einer ganz anderen Organisation zu verantworten hat.