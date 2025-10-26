Räuber brach Überfall auf Tankstelle ab

Gegen 3.25 Uhr betrat der 19-Jährige die Tanke, das Gesicht maskiert, eine Schreckschusspistole in der Hand. Erst ging er schnurstracks auf die Kasse zu, dann machte er plötzlich kehrt und verließ fluchtartig den Verkaufsraum. Der Grund dafür: Vor der Kassa waren mehrere Kunden gestanden, weshalb der Maskierte kalte Füße bekommen haben dürfte.