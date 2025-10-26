Räuber brach Überfall auf Tankstelle ab

In der Nacht auf Sonntag hat ein 19-jähriger österreichischer Staatsangehöriger versucht, die Shell-Tankstelle in Dornbirn-Schwefel zu überfallen. Allerdings hatte er wohl nicht damit gerechnet, dass noch so viele Kunden in der Tankstelle waren.
Gegen 3.25 Uhr betrat der 19-Jährige die Tanke, das Gesicht maskiert, eine Schreckschusspistole in der Hand. Erst ging er schnurstracks auf die Kasse zu, dann machte er plötzlich kehrt und verließ fluchtartig den Verkaufsraum. Der Grund dafür: Vor der Kassa waren mehrere Kunden gestanden, weshalb der Maskierte kalte Füße bekommen haben dürfte.
Festnahme und Geständnis
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Stadtpolizei Dornbirn den Täter bereits kurz darauf festnehmen. Der Mann zeigte sich in der ersten Vernehmung umfassend geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.