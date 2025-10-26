Vorteilswelt
Zu viele Kunden

Räuber brach Überfall auf Tankstelle ab

Chronik
26.10.2025 16:02
Der verhinderte Tankstellenräuber konnte noch in der Nacht festgenommen werden (Symbolbild).
Der verhinderte Tankstellenräuber konnte noch in der Nacht festgenommen werden (Symbolbild).(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

In der Nacht auf Sonntag hat ein 19-jähriger österreichischer Staatsangehöriger versucht, die Shell-Tankstelle in Dornbirn-Schwefel zu überfallen. Allerdings hatte er wohl nicht damit gerechnet, dass noch so viele Kunden in der Tankstelle waren.

Gegen 3.25 Uhr betrat der 19-Jährige die Tanke, das Gesicht maskiert, eine Schreckschusspistole in der Hand. Erst ging er schnurstracks auf die Kasse zu, dann machte er plötzlich kehrt und verließ fluchtartig den Verkaufsraum. Der Grund dafür: Vor der Kassa waren mehrere Kunden gestanden, weshalb der Maskierte kalte Füße bekommen haben dürfte.

Festnahme und Geständnis
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Stadtpolizei Dornbirn den Täter bereits kurz darauf festnehmen. Der Mann zeigte sich in der ersten Vernehmung umfassend geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

