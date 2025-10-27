Simplon expandiert und kürzt Stellen in Vorarlberg

Zuvor habe Simplon auch den Ausbau der Fertigung direkt in Vorarlberg geprüft. Eine monatelange, intensive Suche nach erforderlichen, zusätzlichen Fachkräften in Vorarlberg und den umliegenden Regionen sei jedoch erfolglos geblieben. „Ohne Fachkräfte können wir nicht expandieren (...) Gleichzeitig halten wir in Hard die Tür offen: Wenn die Nachfrage nach individuell konfigurierten Rädern weiter steigt und wir qualifizierte Mitarbeiter finden, stocken wir das Team im Stammwerk wieder auf“, betonte Mannel.