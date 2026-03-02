Vorteilswelt
Im grenznahen Bayern

Riesige Rauchsäule: Müllcontainer in Flammen

Salzburg
02.03.2026 07:23
Lichterloh brannte der Müllcontainer.
Lichterloh brannte der Müllcontainer.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bis nach Salzburg sichtbar waren die dichten und dunklen Rauchsäulen eines Brandes in Aufham in Bayern. Dort stand ein Müllcontainer in Flammen. Direkt daneben standen mehrere Autos. 

Am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr Aufham gerufen. Weil die Rauchsäulen so deutlich waren, wurden zeitgleich noch die Feuerwehren Anger und Bad Reichenhall alarmiert. An der Einsatzstelle brannte ein Mülltonnenhaus in voller Ausdehnung.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf die unmittelbar daneben abgestellten Fahrzeuge verhindert werden.

Völlig ausgebrannt war der Unterstand für die Container.
Völlig ausgebrannt war der Unterstand für die Container.

Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht und abschließend umfangreich nachgelöscht. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Salzburg
02.03.2026 07:23
Salzburg

