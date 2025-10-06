Spiel, Satz und Sieg für Nicos Inklusions-Projekt

Vertraut ist fast noch untertrieben. Der Rollstuhl ist Teil von Nico Langmann. Seit seinem zweiten Lebensjahr sitzt der Niederösterreicher im Rollstuhl. Seine Mobilitätseinschränkung hat nichts an seiner Lebensfreude, seinem Eifer, seinem Ehrgeiz genommen. Bereits im frühen Kindesalter knallte er mit seinem Bruder Tennisbälle über das Netz. „Ich habe zu einer Zeit mit Rollstuhl-Tennis begonnen, als Behindertensport noch nicht in den Medien war, ich wusste nicht mal, dass es Rollstuhl-Tennis gibt“, so Langmann, der sich mittlerweile international einen Namen machte, die Weltspitze seit Jahren prägt.