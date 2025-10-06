Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paris Fashion Week

Lana Del Rey turtelt mit Ehemann Jeremy Dufrene

Society International
06.10.2025 15:08
(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Sie zählt zu den geheimnisvollsten Pop-Ikonen unserer Zeit, doch jetzt zeigt sich Lana Del Rey (40) von ihrer ganz privaten Seite: verliebt, glücklich und händchenhaltend! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene legte die Sängerin bei der Valentino-Show der Paris Fashion Week am Sonntag einen verliebten Überraschungsauftritt hin.

0 Kommentare

Bilder zeigen das Paar vertraut, Arm in Arm, mitten im Fashion-Trubel. Lana sichtlich gut gelaunt vor Liebesglück, Jeremy kann den Blick kaum von ihr abwenden – ein kurzer Kuss vor den Kameras machte das Glück perfekt. Ein seltener Moment: So turtelnd und entspannt sieht man die Sängerin nur selten.

Glamour trifft Coolness – das Style-Duo des Abends
Lana verzauberte in einem bodenlangen, lavendelfarbenen Kleid, das ihre Vintage-Vorliebe perfekt einfing. Zarte Pelzdetails an den Ärmeln und eine Schleife an der Taille sorgten für den Hauch Nostalgie, den ihre Fans lieben. Ihre bronzenen und schwarzen Haarspangen funkelten im Blitzlicht, die weiße Handtasche mit bunten Blumen setzte verspielte Akzente – dazu trug sie elegante Kitten Heels in Weiß.

Lana del Rey posiert sichtlich gut gelaunt und verspielt für die Kameras.
Lana del Rey posiert sichtlich gut gelaunt und verspielt für die Kameras.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die Sängerin posierte Arm in Arm mit ihrem Liebsten.
Die Sängerin posierte Arm in Arm mit ihrem Liebsten.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Und auch wenn er nicht so strahlte wie sie, machte er sie doch eindeutig mit seiner Anwesenheit ...
Und auch wenn er nicht so strahlte wie sie, machte er sie doch eindeutig mit seiner Anwesenheit glücklich.(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Jeremy Dufrene, sonst eher medienscheu, zeigte sich lässig und charmant: In blauer Jacke mit passender Hose, cremefarbenem Shirt, Baseballcap und Sonnenbrille bildete er den perfekten Kontrast zu Lanas Glamour-Look.

Lesen Sie auch:
Lana Del Rey feierte ihre Traumhochzeit mit 
Hochzeit in Louisiana
Sängerin Lana Del Rey hat Ja gesagt!
27.09.2024

Frisch verliebt wie am ersten Tag
Seit ihrer Hochzeit halten sich Lana und Jeremy weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – umso größer war die Freude ihrer Fans über diesen zärtlichen Auftritt. Die Chemie zwischen den beiden? Unübersehbar!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
144.771 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.363 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
105.613 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1214 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1192 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Society International
Schlank dank Spritze
Amy Schumer zeigt ihre Mega-Abnehm-Verwandlung
Paris Fashion Week
Lana Del Rey turtelt mit Ehemann Jeremy Dufrene
Liebe im Luxus
Bezos und Sánchez: Romantik-Wochenende in Paris
Spielte „Monster“ Gein
Serienmörder-Rolle brachte Hunnam an seine Grenzen
„Promi Big Brother“
Jimi Blue Ochsenknecht: Vom Häfn in den TV-Knast
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf