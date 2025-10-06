Lana Del Rey turtelt mit Ehemann Jeremy Dufrene

Sie zählt zu den geheimnisvollsten Pop-Ikonen unserer Zeit, doch jetzt zeigt sich Lana Del Rey (40) von ihrer ganz privaten Seite: verliebt, glücklich und händchenhaltend! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene legte die Sängerin bei der Valentino-Show der Paris Fashion Week am Sonntag einen verliebten Überraschungsauftritt hin.
Bilder zeigen das Paar vertraut, Arm in Arm, mitten im Fashion-Trubel. Lana sichtlich gut gelaunt vor Liebesglück, Jeremy kann den Blick kaum von ihr abwenden – ein kurzer Kuss vor den Kameras machte das Glück perfekt. Ein seltener Moment: So turtelnd und entspannt sieht man die Sängerin nur selten.
Glamour trifft Coolness – das Style-Duo des Abends
Lana verzauberte in einem bodenlangen, lavendelfarbenen Kleid, das ihre Vintage-Vorliebe perfekt einfing. Zarte Pelzdetails an den Ärmeln und eine Schleife an der Taille sorgten für den Hauch Nostalgie, den ihre Fans lieben. Ihre bronzenen und schwarzen Haarspangen funkelten im Blitzlicht, die weiße Handtasche mit bunten Blumen setzte verspielte Akzente – dazu trug sie elegante Kitten Heels in Weiß.
Jeremy Dufrene, sonst eher medienscheu, zeigte sich lässig und charmant: In blauer Jacke mit passender Hose, cremefarbenem Shirt, Baseballcap und Sonnenbrille bildete er den perfekten Kontrast zu Lanas Glamour-Look.
Frisch verliebt wie am ersten Tag
Seit ihrer Hochzeit halten sich Lana und Jeremy weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – umso größer war die Freude ihrer Fans über diesen zärtlichen Auftritt. Die Chemie zwischen den beiden? Unübersehbar!
