Lana Del Rey turtelt mit Ehemann Jeremy Dufrene

Glamour trifft Coolness – das Style-Duo des Abends

Lana verzauberte in einem bodenlangen, lavendelfarbenen Kleid, das ihre Vintage-Vorliebe perfekt einfing. Zarte Pelzdetails an den Ärmeln und eine Schleife an der Taille sorgten für den Hauch Nostalgie, den ihre Fans lieben. Ihre bronzenen und schwarzen Haarspangen funkelten im Blitzlicht, die weiße Handtasche mit bunten Blumen setzte verspielte Akzente – dazu trug sie elegante Kitten Heels in Weiß.