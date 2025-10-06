Fünf Vorteile: Wie Hunde unser Leben bereichern

Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Tiere einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Bisherige Studien, die sich speziell mit dem Einfluss von Hunden auf das Wohlbefinden des Menschen befassten, lieferten mitunter jedoch widersprüchliche Ergebnisse. Dies lag unter anderem daran, dass die Ergebnisse aus Labor- oder simulierten Interaktionen stammten und die Erfahrung der Hundehaltung im häuslichen Kontext nicht widerspiegelten. Zudem wurde die Meinung der Hundehalter nicht miteinbezogen.