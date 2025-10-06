Fünf Vorteile: Wie Hunde unser Leben bereichern

Wir Hundebesitzer wissen es freilich längst: Unsere Vierbeiner tun uns gut (sofern sie nicht gerade wieder einer Katze hinterherjagen oder beim Anblick eines weißen Lieferwagens ausrasten). Doch warum eigentlich? Eine aktuelle Studie identifiziert fünf Vorteile, die das Leben mit Hund bietet – und liefert damit gute Anschaffungsgründe für all jene, die bislang bloß spazieren statt Gassi zu gehen.
Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Tiere einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Bisherige Studien, die sich speziell mit dem Einfluss von Hunden auf das Wohlbefinden des Menschen befassten, lieferten mitunter jedoch widersprüchliche Ergebnisse. Dies lag unter anderem daran, dass die Ergebnisse aus Labor- oder simulierten Interaktionen stammten und die Erfahrung der Hundehaltung im häuslichen Kontext nicht widerspiegelten. Zudem wurde die Meinung der Hundehalter nicht miteinbezogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.