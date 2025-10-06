„Ich hatte im Zivildienst einfach zu viel Zeit“

„Üblicherweise hat ein Scherz eine Pointe“

„Ich war selbst beim Zivildienst und dabei schwört man dem Dienst an der Waffe ab“, meinte der Staatsanwalt. Dazu, dass der Angeklagte meinte, es sei nur ein Scherz gewesen, meinte der Ankläger: „Üblicherweise hat ein Scherz auch eine Pointe, wo diese ist, muss er erklären.“ „Er will sich schwarz kleiden, eine Fliegerbrille tragen und bei der Abschiedsfeier den Amoklauf durchführen“, habe der Angeklagte genau erklärt. Und er würde alle Bediensteten umbringen.