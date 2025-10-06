Game City lädt zum 16. Mal ins Wiener Rathaus

Beratung zu Sucht und Mobbing

Man setze auf einen Mix aus Unterhaltung und Aufklärung, betont man. So gibt es einen Beratungsbereich zu Themen wie Suchtprävention und Cybermobbing. Diskutiert wird auch bei der „Future and Reality of Gaming“-Konferenz (FROG), die traditionell im Rahmenprogramm der Game City angesetzt ist. Das Angebot für die jüngsten Fans wird ebenfalls beleuchtet, nämlich in einer Kinderzone für Vier- bis Zwölfjährige.