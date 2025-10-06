Mangel an Wohnungen verschärft Wirtschaftskrise

Die Leerstandsquote, sprich der Anteil der nicht bewohnten oder vermieteten Wohnungen, liegt laut der Untersuchung in vielen deutschen Landkreisen bei mehr als fünf Prozent. Viele ältere Menschen hätten Angst vor Mieterinnen und Mietern. Der Ökonom schlägt daher vor, den Mieterschutz zu lockern, damit Mietnomadinnen und Mietnomaden oder andere „Auffällige“ leichter vor die Tür gesetzt werden können. Zudem würden derzeit viele Alleinstehende in Wohnungen leben, die eigentlich zu groß für einen Menschen seien, sagte Günther.