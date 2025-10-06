Amy Schumer zeigt ihre Mega-Abnehm-Verwandlung

Hollywood-Star Amy Schumer (44) sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Post für Aufsehen! In einem kurzen schwarzen Miu-Miu-Kleid und High Heels zeigt sich die Komikerin so schlank wie nie – und begeistert ihre Fans (und Promi-Freunde!) mit ihrer neuen Figur.
„Du siehst unglaublich aus. Schau dir diese Beine an!!!“ kommentierte Kollegin Amy Sedaris begeistert. Und auch „Real Housewives“-Star Margaret Josephs jubelte: „Ok legs for days!“ – also: Beine, die kein Ende nehmen.
Hier ist der Instagram-Beitrag, der für so viel Wirbel sorgt:
Schlank mit Mounjaro
Amy selbst verrät offen: Hinter ihrem neuen Look steckt das Abnehm-Medikament Mounjaro. Bereits im Jänner sprach sie in der „Howard Stern Show“ über ihre Gewichtsreise – 30 Pfund (rund 13 Kilo) soll sie verloren haben! „Ich wollte ehrlich sein“, erklärte sie. „Mounjaro war großartig für mich.“
Die Schauspielerin betonte allerdings, dass das Mittel nur bei Diabetes oder starker Fettleibigkeit von der Krankenkasse übernommen wird – und witzelte trocken: „Also bei mir denkt das Internet ja, ich hab beides.“
