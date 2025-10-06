Verkehrte Welt in der HLA Meisterliga! Der SC Ferlach strahlt nach vier Siegen in Serie von der Tabellenspitze und mischt die Liga aktuell auf. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit Obmann Walter Perkounig über den Erfolgslauf, der wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Aber: „Die Tabellensituation ist eine Momentaufnahme“, unterstreicht Perkounig.