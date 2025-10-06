Zehn Branchen: Verdiene ich genug für mein Alter?

Von der Werkhalle bis zum Büro, vom jungen Berufseinsteiger bis zum erfahrenen Profi: In welcher Branche machen Sie das große Geld und wo verdient man trotz jahrzehntelanger Erfahrung kaum mehr als ein Anfänger? Die spannenden Einblicke lesen Sie hier – und die Ergebnisse gibt es sowohl für alle Arbeitnehmer als auch für die zehn größten Branchen: Warenerzeugung, Energieversorgung, Bau, Handel, Verkehr und Lagerei, Beherbergung und Gastronomie, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, der Bereich öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung, der Bereich Erziehung und Unterricht und das Gesundheits- und Sozialwesen. Plus: In zehn übersichtlichen Tabellen zeigen wir die offiziellen Einkommen nach Alterskategorien auch getrennt für Frauen und Männer.