Zehn Branchen: Verdiene ich genug für mein Alter?

Es ist die brennende Frage, die sich Millionen Arbeitnehmer stellen: Verdiene ich in meiner Branche genug für mein Alter? Jetzt liefert eine explosive Daten-Analyse die Antwort! Die „Krone“ hat die neuesten Gehaltszahlen unter die Lupe genommen und deckt auf, was in den zehn größten Branchen wirklich auf dem Gehaltszettel steht.
Von der Werkhalle bis zum Büro, vom jungen Berufseinsteiger bis zum erfahrenen Profi: In welcher Branche machen Sie das große Geld und wo verdient man trotz jahrzehntelanger Erfahrung kaum mehr als ein Anfänger? Die spannenden Einblicke lesen Sie hier – und die Ergebnisse gibt es sowohl für alle Arbeitnehmer als auch für die zehn größten Branchen: Warenerzeugung, Energieversorgung, Bau, Handel, Verkehr und Lagerei, Beherbergung und Gastronomie, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, der Bereich öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung, der Bereich Erziehung und Unterricht und das Gesundheits- und Sozialwesen. Plus: In zehn übersichtlichen Tabellen zeigen wir die offiziellen Einkommen nach Alterskategorien auch getrennt für Frauen und Männer.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.