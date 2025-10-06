Künstliches Neuron ebnet Weg zum PC der Zukunft

Rund 134 Milliarden Schaltkreise bzw. Transistoren beherbergt Apples M2-Ultra-Prozessor, den der kalifornische Konzern in seinen für professionelle Anwender konzipierten Rechnern Mac Studio und Mac Pro verbaut. Damit sollen sich bis zu 31,6 Billionen (!) Rechenoperationen pro Sekunde ausführen lassen – ein faszinierendes Beispiel für fortschrittliche Ingenieurskunst, die hinter der Effizienz des menschlichen Gehirns jedoch zurücksteht.