Gehirn als Vorbild

Künstliches Neuron ebnet Weg zum PC der Zukunft

Digital
06.10.2025 12:40
Die Wissenschaftler entwickelten laut Eigenangaben die ersten künstlichen Neuronen, die direkt ...
Die Wissenschaftler entwickelten laut Eigenangaben die ersten künstlichen Neuronen, die direkt mit lebenden Neuronen kommunizieren können.(Bild: Curioso.Photography – stock.adobe.com (KI-generiert))

Viel Rechenleistung bei geringem Energieaufwand: Das menschliche Gehirn leistet Erstaunliches und liefert damit die Blaupause für zukünftige Computer, die nach biologischen Prinzipien funktionieren. US-Forscher sind diesen mit der Entwicklung eines neuartigen künstlichen Neurons nun einen entscheidenden Schritt näher gekommen.

Rund 134 Milliarden Schaltkreise bzw. Transistoren beherbergt Apples M2-Ultra-Prozessor, den der kalifornische Konzern in seinen für professionelle Anwender konzipierten Rechnern Mac Studio und Mac Pro verbaut. Damit sollen sich bis zu 31,6 Billionen (!) Rechenoperationen pro Sekunde ausführen lassen – ein faszinierendes Beispiel für fortschrittliche Ingenieurskunst, die hinter der Effizienz des menschlichen Gehirns jedoch zurücksteht.

Loading
krone.at
krone.at
