Künstliches Neuron ebnet Weg zum PC der Zukunft

Viel Rechenleistung bei geringem Energieaufwand: Das menschliche Gehirn leistet Erstaunliches und liefert damit die Blaupause für zukünftige Computer, die nach biologischen Prinzipien funktionieren. US-Forscher sind diesen mit der Entwicklung eines neuartigen künstlichen Neurons nun einen entscheidenden Schritt näher gekommen.
Rund 134 Milliarden Schaltkreise bzw. Transistoren beherbergt Apples M2-Ultra-Prozessor, den der kalifornische Konzern in seinen für professionelle Anwender konzipierten Rechnern Mac Studio und Mac Pro verbaut. Damit sollen sich bis zu 31,6 Billionen (!) Rechenoperationen pro Sekunde ausführen lassen – ein faszinierendes Beispiel für fortschrittliche Ingenieurskunst, die hinter der Effizienz des menschlichen Gehirns jedoch zurücksteht.
