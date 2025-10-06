Stalkerin kam Harry in London gefährlich nah!

Prinz Harry (41), der sich seit Jahren von Paparazzi und öffentlichem Druck verfolgt fühlt, ist jetzt Opfer einer gefährlichen Stalkerin geworden. Laut dem „Telegraph“ gelang es der Frau, dem Herzog von Sussex mehrfach auf wenige Meter zu nahe zu kommen – und das gleich bei zwei Gelegenheiten während seines Kurzbesuchs in Großbritannien im September!
Während seines viertägigen London-Aufenthalts wohnte Harry im Royal Lancaster Hotel, wo auch die „WellChild Awards“ stattfanden. Genau dort schlich sich die Frau – deren Identität aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich gemacht wird – in eine „Sicherheitszone“ des Gebäudes.
Zwei brenzlige Begegnungen in nur vier Tagen
Nur zwei Tage später tauchte sie erneut auf – diesmal beim Besuch des Prinzen im Centre for Blast Injury Studies in West-London. Laut britischen Medien soll es sich um dieselbe Frau handeln, die Harry bereits im Mai 2024 bei seinem Besuch in Nigeria verfolgt hatte.
Alarm! Keine Polizei vor Ort
Besonders brisant: Bei beiden Terminen gab es keine Polizeibegleitung, nachdem Harry Anfang des Jahres endgültig den Rechtsstreit um seinen staatlich finanzierten Personenschutz verloren hatte. Seine private Sicherheitsfirma erkannte die Frau gerade noch rechtzeitig – und blockte sie körperlich ab, bevor sie näherkommen konnte.
Ein Insider sagte der „New York Post“: „Dieses Mal hatten sie Glück. Doch auf Glück kann man sich nicht verlassen. Er ist der Sohn des Königs, Bruder des Thronfolgers – und einer der bekanntesten Männer der Welt.“
Schon mehrfach auffällig geworden
Die Frau soll laut Sicherheitskreisen eine Vorgeschichte haben und den Herzog und die Herzogin von Sussex weltweit verfolgt haben – auch während ihres Aufenthalts in Abuja (Nigeria). Harrys Team hat sie inzwischen auf eine Liste sogenannter „fixierter Personen“ gesetzt, die unter besonderer Beobachtung stehen.
König Charles: Treffen mit gemischten Gefühlen
Anfang September reiste Prinz Harry für mehrere Wohltätigkeitstermine nach London – angeblich aber auch, um sich mit seinem Vater König Charles (76) auszusprechen. Laut britischen Medien fand tatsächlich ein kurzes Treffen bei Tee statt, das jedoch nicht einmal eine Stunde dauerte.
Demnach blieb die ersehnte Annäherung aus: Charles soll Harrys Wunsch abgelehnt haben, künftig wieder als Teilzeit-Royal für die Krone tätig zu sein. Ein solcher Kompromiss hätte Harry nicht nur die Rückkehr in den offiziellen Dienst, sondern auch wieder Anspruch auf staatlichen Polizeischutz verschafft. Ohne diese Sicherheitsgarantie weigert sich der Herzog von Sussex, gemeinsam mit Herzogin Meghan und den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nach Großbritannien zu reisen.
Der jüngste Stalker-Zwischenfall zeigt nun umso deutlicher, wie verletzlich Harry ohne diesen Schutz ist – und wie nah sein größter Albtraum tatsächlich gekommen ist.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.