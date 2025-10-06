Stalkerin kam Harry in London gefährlich nah!

Demnach blieb die ersehnte Annäherung aus: Charles soll Harrys Wunsch abgelehnt haben, künftig wieder als Teilzeit-Royal für die Krone tätig zu sein. Ein solcher Kompromiss hätte Harry nicht nur die Rückkehr in den offiziellen Dienst, sondern auch wieder Anspruch auf staatlichen Polizeischutz verschafft. Ohne diese Sicherheitsgarantie weigert sich der Herzog von Sussex, gemeinsam mit Herzogin Meghan und den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nach Großbritannien zu reisen.