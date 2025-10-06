Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Albtraum für Prinz!

Stalkerin kam Harry in London gefährlich nah!

Royals
06.10.2025 15:42
Schock-Moment für Harry! Beim England-Besuch zeigt er sich entspannt – da ahnt er nicht, dass ...
Schock-Moment für Harry! Beim England-Besuch zeigt er sich entspannt – da ahnt er nicht, dass ihn bereits eine Stalkerin im Visier hat.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Prinz Harry (41), der sich seit Jahren von Paparazzi und öffentlichem Druck verfolgt fühlt, ist jetzt Opfer einer gefährlichen Stalkerin geworden. Laut dem „Telegraph“ gelang es der Frau, dem Herzog von Sussex mehrfach auf wenige Meter zu nahe zu kommen – und das gleich bei zwei Gelegenheiten während seines Kurzbesuchs in Großbritannien im September!

0 Kommentare

Während seines viertägigen London-Aufenthalts wohnte Harry im Royal Lancaster Hotel, wo auch die „WellChild Awards“ stattfanden. Genau dort schlich sich die Frau – deren Identität aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich gemacht wird – in eine „Sicherheitszone“ des Gebäudes.

Zwei brenzlige Begegnungen in nur vier Tagen
Nur zwei Tage später tauchte sie erneut auf – diesmal beim Besuch des Prinzen im Centre for Blast Injury Studies in West-London. Laut britischen Medien soll es sich um dieselbe Frau handeln, die Harry bereits im Mai 2024 bei seinem Besuch in Nigeria verfolgt hatte.

Prinz Harry vor dem Lancaster Hotel in London
Prinz Harry vor dem Lancaster Hotel in London(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Alarm! Keine Polizei vor Ort
Besonders brisant: Bei beiden Terminen gab es keine Polizeibegleitung, nachdem Harry Anfang des Jahres endgültig den Rechtsstreit um seinen staatlich finanzierten Personenschutz verloren hatte. Seine private Sicherheitsfirma erkannte die Frau gerade noch rechtzeitig – und blockte sie körperlich ab, bevor sie näherkommen konnte.

Ein Insider sagte der „New York Post“: „Dieses Mal hatten sie Glück. Doch auf Glück kann man sich nicht verlassen. Er ist der Sohn des Königs, Bruder des Thronfolgers – und einer der bekanntesten Männer der Welt.“

Gefahr vor der Tür! Während Prinz Harry sich im Zentrum für Studien zu Explosionsverletzungen ...
Gefahr vor der Tür! Während Prinz Harry sich im Zentrum für Studien zu Explosionsverletzungen über neue Technologien informierte, wartete draußen seine Stalkerin.(Bild: AP/Suzanne Plunkett)

Schon mehrfach auffällig geworden
Die Frau soll laut Sicherheitskreisen eine Vorgeschichte haben und den Herzog und die Herzogin von Sussex weltweit verfolgt haben – auch während ihres Aufenthalts in Abuja (Nigeria). Harrys Team hat sie inzwischen auf eine Liste sogenannter „fixierter Personen“ gesetzt, die unter besonderer Beobachtung stehen.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry (40) kam am Mittwochnachmittag im Londoner Clarence House, dem Wohnsitz des ...
Royale Versöhnung?
Nach 18 Monaten! Harry traf Vater König Charles
10.09.2025
„Wichtiger Schritt“
Das musste Prinz Harry dem König versprechen
11.09.2025
Erst jetzt enthüllt
Prinz Harry: Geheimer Besuch im Kensington-Palast
20.09.2025

König Charles: Treffen mit gemischten Gefühlen
Anfang September reiste Prinz Harry für mehrere Wohltätigkeitstermine nach London – angeblich aber auch, um sich mit seinem Vater König Charles (76) auszusprechen. Laut britischen Medien fand tatsächlich ein kurzes Treffen bei Tee statt, das jedoch nicht einmal eine Stunde dauerte.

Demnach blieb die ersehnte Annäherung aus: Charles soll Harrys Wunsch abgelehnt haben, künftig wieder als Teilzeit-Royal für die Krone tätig zu sein. Ein solcher Kompromiss hätte Harry nicht nur die Rückkehr in den offiziellen Dienst, sondern auch wieder Anspruch auf staatlichen Polizeischutz verschafft. Ohne diese Sicherheitsgarantie weigert sich der Herzog von Sussex, gemeinsam mit Herzogin Meghan und den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nach Großbritannien zu reisen.

Prinz Harry im Zentrum für Studien zu Explosionsverletzunge
Prinz Harry im Zentrum für Studien zu Explosionsverletzunge(Bild: AP/Suzanne Plunkett)

Der jüngste Stalker-Zwischenfall zeigt nun umso deutlicher, wie verletzlich Harry ohne diesen Schutz ist – und wie nah sein größter Albtraum tatsächlich gekommen ist.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
144.771 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.363 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
105.613 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1214 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1192 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Royals
Der Kate-Effekt?
Prinzessin Sofia zeigt sich mit neuer Haarfarbe
Albtraum für Prinz!
Stalkerin kam Harry in London gefährlich nah!
Abgedankt und frei!
Das planen Henri und Maria Teresa in der Pension
Glamour-Looks bei Gala
Eva Longoria stahl Monaco-Royals fast die Show
„Jenseits von dumm“
Meghan kassiert heftigen Shitstorm für Paris-Clip
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf