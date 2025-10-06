Bigamie-Prozess: Fünf Kinder und zwei Frauen

„Hat sich keine Gedanken gemacht“

Wie kam es dazu? „Mein Mandant ist 2020 zu einem Anwalt gegangen und hat ihn gebeten, seine Scheidung zu erledigen. Dann ist er sofort in seine alte Heimat (Liberia, Anm.) geflogen und hat dort seine zweite Frau geheiratet“, führt der Verteidiger aus. „Dass es so lange dauerte, bis eine Scheidung durch ist, darüber hat er sich keine Gedanken gemacht. Er dachte, es ist mit dem Auftrag an den Anwalt erledigt.“ Quasi ein Irrtum.