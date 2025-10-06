Prinzessin Sofia zeigt sich mit neuer Haarfarbe

Am Ende des Sommers hat Prinzessin Kate mit ihrer neuen, honigblonden Mähne für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Und jetzt sorgt die nächste Prinzessin für eine haarige Veränderung.
Bei der Einweihung des Brunnenparks in Stockholm sorgte Prinzessin Sofia für eine wahre Überraschung. Denn die Ehefrau von Schwedens Prinz Carl Philip hat sich für eine neue Haarfarbe entschieden.
Neuer Look im Herbst
Handelt es sich dabei etwa um den Kate-Effekt? Denn wie die britische Prinzessin hat sich auch die 40-Jährige, die im Februar zum vierten Mal Mama wurde, dafür entschieden, ihrer dunklen Mähne ein blondes Update zu geben.
Im Gegensatz zu Kate, die nach Ende der royalen Sommerpause in Großbritannien mit einer honigblonden Mähne überraschte, zeigte sich Sofia am Montag an der Seite ihres Gatten mit einem coolen Ombré-Look.
Ihr Ansatz ist also weiterhin dunkelbraun, während ihre lange Mähne nach unten hin immer heller wird. Ein neuer Style, der nicht nur Carl Philip richtig gut gefällt, sondern auch bei den Royal-Fans für jede Menge Begeisterung sorgt!
Baby Ines machte Rasselbande komplett
Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip sind seit 2015 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8), Prinz Julian (4) und Prinzessin Ines (8 Monate).
