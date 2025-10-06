Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der Kate-Effekt?

Prinzessin Sofia zeigt sich mit neuer Haarfarbe

Royals
06.10.2025 15:45
Prinzessin Sofia präsentierte am Montag ihre neue Haarfarbe.
Prinzessin Sofia präsentierte am Montag ihre neue Haarfarbe.(Bild: Jonas Ekströmer / TT News Agency / picturedesk.com)

Am Ende des Sommers hat Prinzessin Kate mit ihrer neuen, honigblonden Mähne für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Und jetzt sorgt die nächste Prinzessin für eine haarige Veränderung.

0 Kommentare

Bei der Einweihung des Brunnenparks in Stockholm sorgte Prinzessin Sofia für eine wahre Überraschung. Denn die Ehefrau von Schwedens Prinz Carl Philip hat sich für eine neue Haarfarbe entschieden.

Neuer Look im Herbst
Handelt es sich dabei etwa um den Kate-Effekt? Denn wie die britische Prinzessin hat sich auch die 40-Jährige, die im Februar zum vierten Mal Mama wurde, dafür entschieden, ihrer dunklen Mähne ein blondes Update zu geben.

Prinzessin Sofia hat sich für einen coolen Ombré-Look im Haar entschieden.
Prinzessin Sofia hat sich für einen coolen Ombré-Look im Haar entschieden.(Bild: Jonas Ekstrmer / TT News Agency / picturedesk.com)

Im Gegensatz zu Kate, die nach Ende der royalen Sommerpause in Großbritannien mit einer honigblonden Mähne überraschte, zeigte sich Sofia am Montag an der Seite ihres Gatten mit einem coolen Ombré-Look.

Ihr Ansatz ist also weiterhin dunkelbraun, während ihre lange Mähne nach unten hin immer heller wird. Ein neuer Style, der nicht nur Carl Philip richtig gut gefällt, sondern auch bei den Royal-Fans für jede Menge Begeisterung sorgt!

Lesen Sie auch:
Wow-Auftritt nach der Sommerpause: Prinzessin Kate überrascht mit blonder Mähne!
Frisch aus dem Urlaub
Prinzessin Kate sorgt mit Mähne für Mega-Aufsehen!
04.09.2025
Soooo neugierig!
Herzige Premiere für Prinzessin Sofias Baby Ines
06.06.2025

Baby Ines machte Rasselbande komplett
Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip sind seit 2015 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8), Prinz Julian (4) und Prinzessin Ines (8 Monate).

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Royals
Der Kate-Effekt?
Prinzessin Sofia zeigt sich mit neuer Haarfarbe
Albtraum für Prinz!
Stalkerin kam Harry in London gefährlich nah!
Abgedankt und frei!
Das planen Henri und Maria Teresa in der Pension
Glamour-Looks bei Gala
Eva Longoria stahl Monaco-Royals fast die Show
„Jenseits von dumm“
Meghan kassiert heftigen Shitstorm für Paris-Clip
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine