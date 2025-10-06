991-Kilo-Kürbis: Es kommt doch auf die Größe an!

Europameisterschaft in Deutschland, Family Park in der Heimat

Am kommenden Wochenende geht es für Wolfgang Nittnaus und seinen pflanzlichen Staatsmeister nach Deutschland zur Europameisterschaft. Danach kommt sein Kürbis in den Family Park nach St. Margarethen, wo er ausgestellt und schließlich von einem Kürbisschnitzer eine schaurig schöne Fratze verpasst bekommt. Bei ihm zu Hause in Gols liegt übrigens noch ein 740 Kilo schweres Exemplar zum Besichtigen. „Und kleinere zum Kaufen, falls man Gusto auf ein gutes Kürbisgericht bekommen hat“, lacht Nittnaus.