991-Kilo-Kürbis: Es kommt doch auf die Größe an!

Der Burgenländer Wolfgang Nittnaus ist seit Jahren bei der Kürbis-Staatsmeisterschaft mit dabei. Heuer hat er sich mit seinem „Atlantic Giant“ nicht nur den Titel geholt, sondern auch den österreichischen Rekord geknackt.
Im Vorjahr hatte der österreichische Staatsmeisterkürbis 805 Kilogramm, das Stück von Wolfgang Nittnaus kam da „nur“ auf 550 Kilo. Bei der heurigen Meisterschaft in Schiltern (NÖ) konnte Nittnaus punkten. Sage und schreibe 990,6 Kilo bringt seine orange „Lieblingsbeere“ in diesem Jahr nämlich auf die Waage. Damit holte er sich nicht nur den Staatsmeister, sondern knackte auch den Rekord des „schwersten jemals in Österreich gewogenen“ Stücks.
Das zweitschwerste „Bemmerl“ bringt nur 849,6 Kilo zusammen. Auf die Frage, was er heuer anders gemacht hat, lacht Nittnaus. „Das haben mich seit dem Wettbewerb einige Leute gefragt. Einfach alles. Ich habe mehr Zeit investiert, Bewässerung, Heizung, Belüftung – überall wurde ein bisschen optimiert. Wie man sieht, war es den Aufwand wert.“
Geht man auf der Homepage des Vereins „Austrian Giant Pumpkin Growers“ unter die Pflanzanleitung, erkennt man erst, wie viel Arbeit sich die Kürbisbauern wirklich mit ihren Riesenbabys machen.
Europameisterschaft in Deutschland, Family Park in der Heimat
Am kommenden Wochenende geht es für Wolfgang Nittnaus und seinen pflanzlichen Staatsmeister nach Deutschland zur Europameisterschaft. Danach kommt sein Kürbis in den Family Park nach St. Margarethen, wo er ausgestellt und schließlich von einem Kürbisschnitzer eine schaurig schöne Fratze verpasst bekommt. Bei ihm zu Hause in Gols liegt übrigens noch ein 740 Kilo schweres Exemplar zum Besichtigen. „Und kleinere zum Kaufen, falls man Gusto auf ein gutes Kürbisgericht bekommen hat“, lacht Nittnaus.
Detail am Rande: 1226 Kilo bringt der aktuelle Weltrekordkürbis von Stefano Cutrupi aus Italien auf die Waage. Das schafft der Gigant von Nittnaus noch nicht. Was aber nicht ist, kann ja noch werden. Immerhin ist 2026 auch wieder ein Pumpkin-Wettbewerbsjahr!
