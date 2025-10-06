F1-Pilot rechnet ab: „War nicht mal anstrengend“

Alpine-Pilot Pierre Gasly rechnet mit seinem Team nach dem Grand Prix von Singapur ab. „Wir waren zu langsam, als dass es körperlich anstrengend gewesen wäre“, sagte der Franzose.
Gasly, der am Ende als Vorletzter ins Ziel kam, zog ein ernüchterndes Fazit: „Start aus der Boxengasse, 50 Runden lang hinter dem Heckflügel eines anderen Autos festgehangen – einfach ein langweiliges Rennen.“ Schon im Qualifying war für den Franzosen alles schiefgelaufen, ein technischer Defekt zwang ihn zum Start aus der Box.
„Im Moment macht es einfach keinen Spaß“
Auf die Bedingungen in Singapur angesprochen, reagierte Gasly sarkastisch: „Es war in Ordnung. Wir waren zu langsam, als dass es körperlich anstrengend gewesen wäre.“ Und er legte nach: „Im Moment macht es einfach keinen Spaß, so zu fahren. Wir sind einfach nicht konkurrenzfähig genug, um richtig kämpfen zu können. Das ist einfach frustrierend.“
Dauerkrise
Für Gasly ist die Formschwäche längst kein Einzelfall mehr. „Ehrlich gesagt waren schon die letzten paar Wochenenden einfach nicht gut genug. Es fühlt sich insgesamt so an, als würden wir es nicht richtig hinbekommen.“ Trotz aller Bemühungen blieb auch in Singapur nichts zu holen: „Man versucht es trotzdem. Du probierst, das Auto vor dir unter Druck zu setzen und in einen Fehler zu treiben. Mehr kannst du nicht tun.“
Gasly sah die Zielflagge auf Platz 19, nur vor Nico Hülkenberg im Sauber. „Jetzt müssen wir uns mit dem Team hinsetzen, einige Dinge besprechen und gemeinsam daran arbeiten“, kündigte der 29-Jährige an. Ein kleines Stück Hoffnung bleibt: „Austin dürfte uns als Strecke besser liegen.“ Seit Belgien hat Alpine keinen Punkt mehr geholt.
