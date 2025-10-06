Totes Baby in Waschmaschine – Haft für Mutter

Das Motiv sei aber nicht wirklich bekannt. Wie berichtet, ereignete sich der Vorfall im März in einer Wohnung in Albstadt. Die 35-Jährige habe ihre Schwangerschaft verdrängt, sagte der Richter. „Ich wusste nicht, dass ich schwanger bin“, sagte die Angeklagte bis zuletzt. Als das Kind auf die Welt kam, habe sie einen Schock erlitten und gedacht, es sei tot.