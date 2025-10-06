Heil setzte die Serie legendärer TV-Momente fort

Manche Interviews bleiben einfach für viele Jahre in Erinnerung und verdienen verdientermaßen das Prädikat „legendär“. Oft geht es sehr emotional zu, manchmal ist es auch richtig lustig. Und manchmal holt man einfach nur das Popcorn heraus und hört staunend zu. Die Mutter aller Wut-Interviews lieferte Günther Neukirchner. Nach dem 0:4 gegen den GAK am 27. Februar 2005 platzte dem damaligen Sturm-Verteidiger im Interview mit „Premiere“ der Kragen. Die Fragen von Reporter Gerhard Krabath ärgerten den heutigen Lehrer sehr.