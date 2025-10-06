Vorteilswelt
Die besten Auszucker

Heil setzte die Serie legendärer TV-Momente fort

Bundesliga
06.10.2025 15:52
Hartberg-Kapitän Jürgen Heil setzte mit seinem Wut-Interview nach dem 3:3 gegen den LASK die ...
Hartberg-Kapitän Jürgen Heil setzte mit seinem Wut-Interview nach dem 3:3 gegen den LASK die Momente der legendären TV-Momente fort.(Bild: Krone KREATIV/screenshot sky sport austria )

Das Wut-Interview von Hartberg-Kapitän Jürgen Heil nach der in den Schlussminuten vergebenen 3:0-Führung beim LASK ging viral. Die Aussagen des Steirers werden Kultstatus erlangen. Er setzte damit die Serie legendärer TV-Momente fort. Wir blicken zurück auf ähnlich emotionale Ausbrüche. Holen Sie Popcorn und genießen Sie Günther Neukirchner, Peter Pacult, Didi Kühbauer, Nenad Bjelica, Franz Wohlfahrt und Thorsten Fink.

0 Kommentare

Manche Interviews bleiben einfach für viele Jahre in Erinnerung und verdienen verdientermaßen das Prädikat „legendär“. Oft geht es sehr emotional zu, manchmal ist es auch richtig lustig. Und manchmal holt man einfach nur das Popcorn heraus und hört staunend zu. Die Mutter aller Wut-Interviews lieferte Günther Neukirchner. Nach dem 0:4 gegen den GAK am 27. Februar 2005 platzte dem damaligen Sturm-Verteidiger im Interview mit „Premiere“ der Kragen. Die Fragen von Reporter Gerhard Krabath ärgerten den heutigen Lehrer sehr.

Pacult in Fahrt
Sky-Reporter Matthias Folkmann bekam einst den Zorn von Peter Pacult ab. Der damalige Rapid-Trainer hatte sich über eine Formulierung des Journalisten im Interview davor mit Rapid-Spieler Markus Katzer geärgert.

„Bla, bla, bla“
Legendär ist auch der verbale Schlagabtausch zwischen Didi Kühbauer und Nenad Bjelica vor laufenden Kameras. Da sprühten die beiden damaligen Trainer von Admira und Wolfsberg vor Charme. Auch wenn die Formulierung „bla, bla, bla“ viel – war es ein sehr unterhaltsamer Dialog.

Wohlfahrts Feuerwerk
Ebenfalls Kultstatus hat das Interview von Franz Wohlfahrt, damals Sportdirektor der Wiener Austria, mit ORF-Moderator Rainer Pariasek. Der frühere Torhüter nahm in Mattersburg richtig Fahrt auf und sorgte für ein Feuerwerk an Sagern.

Wenn ein Deutscher heiß läuft...
Später bekam Rainer Pariasek dann von Thorsten Fink eine geballte Ladung an Erregung ab. Die Austria hatte in Salzburg verloren und der deutsche Trainer empfand die ihm gestellte Frage als nicht ganz angemessen. Der damalige ORF-Experte Peter Hackmair  bekam sein Fett ab.

Welches Interview war das Beste mit dem höchsten Unterhaltungswert? Puh, ganz schwere Frage. Was sagen Sie. Hier zum Vergleich auf jeden Fall noch einmal das Interview von Jürgen Heil.

Fazit: Fußball ist ein sehr emotionaler Sport und sorgt auch abseits des Rasens oft für Unterhaltung. Und eines ist fix: Das nächste Wut-Interview wird folgen.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
