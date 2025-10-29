„Fergie“ ist jetzt auch noch ihre TV-Jobs los!

Doch der Wind habe sich nun gedreht, wie der Insider fortfuhr: „Fergie hat lange Zeit viel mit ITV zusammengearbeitet und war immer ein Teil des Teams. Sie war maßgeblich an den Plänen von ITV beteiligt, aber das ist vorbei. Es wird keine Fergie mehr bei ITV geben. Es gibt derzeit keine Pläne mehr und auch in Zukunft nicht mehr.“