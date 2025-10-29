Vorteilswelt
Karriere vor dem Aus

„Fergie“ ist jetzt auch noch ihre TV-Jobs los!

Royals
29.10.2025 08:49
Die Situation für Sarah Ferguson wird immer prekärer: Nach ihrem Titelverlust und der Sorge um ...
Die Situation für Sarah Ferguson wird immer prekärer: Nach ihrem Titelverlust und der Sorge um ihre künftige Wohnsituation hat sie jetzt auch noch ihre TV-Jobs verloren.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano)

Für Sarah Ferguson sind harte Zeiten angebrochen: Die Ex-Gattin von Prinz Andrew ist nicht nur ihren royalen Titel Herzogin von York los und muss sich um ihre künftige Wohnsituation Sorgen machen. Auch ihre Karriere steht am Abgrund. Denn nun ist „Fergie“ auch noch ihren TV-Job los!

Der Epstein-Skandal schlägt nun auch bei der 66-Jährigen voll zu. Denn wie die „Daily Mail“ am Mittwoch berichtete, hat der britische Sender ITV Ferguson nun aus dem Programm gestrichen – und zwar komplett!

Immerhin zwei TV-Jobs von „Fergie“ sind davon betroffen. Denn in den letzten Jahren war die Ex-Gattin von Prinz Andrew immer wieder einmal in den Shows „Loose Women“ und „This Morning“ zu Gast.

„Wird keine Fergie mehr bei ITV geben“
Ein Insider plauderte zu Fergusons Ende als Fernsehstar aus: „Man hatte einst so große Hoffnungen in sie gesetzt, nachdem sie als Gastmoderatorin und -kommentatorin in der Sendung ,This Morning‘ sowie in der Sendung ,Loose Women‘ auftrat.“

Der Sender ITV will Sarah Ferguson angeblich nicht mehr im Programm haben. Gleich zwei TV-Jobs ...
Der Sender ITV will Sarah Ferguson angeblich nicht mehr im Programm haben. Gleich zwei TV-Jobs sind davon betroffen.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Doch der Wind habe sich nun gedreht, wie der Insider fortfuhr: „Fergie hat lange Zeit viel mit ITV zusammengearbeitet und war immer ein Teil des Teams. Sie war maßgeblich an den Plänen von ITV beteiligt, aber das ist vorbei. Es wird keine Fergie mehr bei ITV geben. Es gibt derzeit keine Pläne mehr und auch in Zukunft nicht mehr.“

Auch bei Charitys unten durch
Für die Ex-Herzogin wird somit das Eis immer dünner. Denn auch „zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen“ haben in den vergangenen Wochen bereits die Zusammenarbeit mit Ferguson aufgekündigt, wie die britische Zeitung weiter schreibt. Und auch als Kinderbuchautorin dürfte es die 66-Jährige, nachdem ihre enge Verbindung zu Jeffrey Epstein ans Licht gekommen war, künftig schwer haben.

Ihre Verstrickungen in den Epstein-Skandal werden „Fergie“ und Prinz Andrew nun immer mehr zum ...
Ihre Verstrickungen in den Epstein-Skandal werden „Fergie“ und Prinz Andrew nun immer mehr zum Verhängnis.(Bild: APA/AFP/JUSTIN TALLIS)

Schon Anfang der Woche verriet ein Insider der „Daily Mail“, dass „Fergie“ angesichts der ausweglosen Lage, in die sie und Andrew sich manövriert haben, „völlig verzweifelt“ sei. „Sie ist reumütig und beschämt, befürchtet aber auch, dass der Skandal ihren eigenen Geschäftsinteressen, darunter einer Reihe neuer Romane, die bald erscheinen sollen, fatal geschadet hat“, wurde eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Ex-Herzogin zitiert.

Ferguson schwärmte von TV-Job
Besonders bitter: Einst sollen die Senderchefs von ITV Sarah Ferguson als eine Art „Retterin“ des Tagesprogramms gefeiert haben. Denn 2023 geriet „This Morning“ wegen eines Skandals rund um Moderator Phillip Schofield in die Krise, doch „Fergies“ Einsatz als Gastmoderatorin konnte das Ruder noch einmal herumreißen, da die ehemalige Herzogin von York für ihre „Nahbarkeit“ gefeiert wurde.

Lesen Sie auch:
Der Skandal rund um Prinz Andrew belastet auch seine Ex-Gattin Sarah Ferguson. 
Fürchtet um Zukunft
„Fergie“ wegen Skandal „am Rande des Abgrunds“
28.10.2025
E-Mails enthüllen:
„Fergie“ feierte mit Töchtern Epstein-Entlassung
20.10.2025
Skandal um Fergie
Ferguson & Epstein: Geheime E-Mails aufgetaucht
21.09.2025

Und auch Ferguson selbst hatte Spaß an ihrem Job vor laufenden Kameras, wie sie damals verriet. „Ich bin schon einmal bei ,This Morning‘ aufgetreten, aber dieses Mal komme ich in einer ganz anderen Rolle zurück. Ich liebe Live-Fernsehen und bin ein großer Fan der Show.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
