Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kein großer Plan“

Liam Hemsworth plaudert Details zur Verlobung aus

Society International
29.10.2025 09:08
Liam Hemsworth verriet nun, dass er auf den richtigen Moment gewartet habe, um seiner Liebsten ...
Liam Hemsworth verriet nun, dass er auf den richtigen Moment gewartet habe, um seiner Liebsten Gabriella Brooks einen Antrag zu machen.(Bild: AP/Millie Turner)

Liam Hemsworth hat von seinem Antrag an seine Partnerin Gabriella erzählt. „Wir haben uns vor ein paar Monaten verlobt, als ich noch ,The Witcher‘ gedreht habe“, erzählte der 35-Jährige in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon. 

0 Kommentare

„Ich hatte keinen großen Plan hinter der Verlobung“, berichtete der Australier. Den Ring habe er gekauft und dann „irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet“. Als dieser sich ihm gezeigt habe, habe Gabriella Ja gesagt.

Verlobungsfoto auf Instagram
Hemsworth hatte Mitte September ein gemeinsames Foto auf Instagram geteilt, auf dem Gabriella einen funkelnden Ring am Finger trägt.

Lesen Sie auch:
Mit Liam Hemsworth und Gabriella Brooks macht jetzt das nächste Celebrity-Paar ihre Verlobung ...
Riesen-Diamantring
Liam Hemsworth und Gabriella Brooks verlobt!
12.09.2025

Der kleine Bruder von „Thor“-Darsteller Chris Hemsworth spielte neben Jennifer Lawrence in den ersten „Die Tribute von Panem“-Filmen mit. In der Fantasyserie „The Witcher“ ist er ab der vierten Staffel in der Hauptrolle zu sehen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
167.281 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
132.187 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.006 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Society International
„Kein großer Plan“
Liam Hemsworth plaudert Details zur Verlobung aus
Heißes 007-Gerücht
Das neue Bond-Girl? Das sagt Sydney Sweeney dazu!
Lecker!
Kourtney Kardashian bringt Vagina-Lutscher heraus
TV-Show für Andy Borg
Florian Silbereisen wird jetzt auch Talkmaster
Wurde 93 Jahre alt
„Fawlty Towers“-Star Prunella Scales gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf