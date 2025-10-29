Liam Hemsworth plaudert Details zur Verlobung aus

Liam Hemsworth hat von seinem Antrag an seine Partnerin Gabriella erzählt. „Wir haben uns vor ein paar Monaten verlobt, als ich noch ,The Witcher‘ gedreht habe“, erzählte der 35-Jährige in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon.
„Ich hatte keinen großen Plan hinter der Verlobung“, berichtete der Australier. Den Ring habe er gekauft und dann „irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet“. Als dieser sich ihm gezeigt habe, habe Gabriella Ja gesagt.
Verlobungsfoto auf Instagram
Hemsworth hatte Mitte September ein gemeinsames Foto auf Instagram geteilt, auf dem Gabriella einen funkelnden Ring am Finger trägt.
Der kleine Bruder von „Thor“-Darsteller Chris Hemsworth spielte neben Jennifer Lawrence in den ersten „Die Tribute von Panem“-Filmen mit. In der Fantasyserie „The Witcher“ ist er ab der vierten Staffel in der Hauptrolle zu sehen.
