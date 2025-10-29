Viertelfinale! Tagger sorgt in China für Furore

Das WTA-Live-Ranking führt Lilli Tagger erstmals in ihrer Karriere in den Top-200 der Welt, aktuell liegt die 17-jährige Osttirolerin auf Platz 198. Weil sie im chinesischen Jiangxi erstmals eine Top-100-Spielerin besiegte, bei ihrem ersten WTA-Turnier gleich ins Viertelfinale einzog. Damit wird auch eine Teilnahme an der Qualifikation für die Australian Open 2026 immer wahrscheinlicher.