Viertelfinale! Tagger sorgt in China für Furore

Erstes WTA-Turnier, gleich der Einzug ins Viertelfinale: Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger schreibt im chinesischen Jiangxi weiter positive Schlagzeilen, schlug erstmals in ihrer noch jungen Karriere eine Top-100-Spielerin – und macht einen großen Schritt in Richtung Australien!
Das WTA-Live-Ranking führt Lilli Tagger erstmals in ihrer Karriere in den Top-200 der Welt, aktuell liegt die 17-jährige Osttirolerin auf Platz 198. Weil sie im chinesischen Jiangxi erstmals eine Top-100-Spielerin besiegte, bei ihrem ersten WTA-Turnier gleich ins Viertelfinale einzog. Damit wird auch eine Teilnahme an der Qualifikation für die Australian Open 2026 immer wahrscheinlicher.
Weiter ohne Satzverlust
Nach dem Auftaktsieg gegen Lokalmatadorin Zhu Chenting lieferte Tagger die nächste souveräne Vorstellung, brauchte gegen Elisabetta Cocciaretto gerade einmal 97 Minuten für den Einzug in die Top 8 des WTA-250er-Turniers. Die Italienerin ist ihres Zeichens die aktuelle Nummer 89 der Weltrangliste, stand im Vorjahr im Viertelfinale der French Open in Paris – womit Tagger erstmals eine Gegnerin aus den Top 100 besiegte.
Jetzt wartet eine Deutsche
Im ersten Satz nahm Tagger, Österreichs Aufsteigerin des Jahres 2025, ihrer Gegnerin den Aufschlag zum 5:4 ab, servierte anschließend aus und verwertete ihren ersten Satzball. Durchgang zwei verlief noch einseitiger, der Osttirolerin gelangen drei Breaks in Serie, am Ende stand ein ungefährdetes 6:4, 6:2. Womit Tagger im laufenden Turnier weiter ohne Satzverlust ist, insgesamt erst neun Games abgegeben hat.
In der Runde der letzten acht wartet nun ein deutsch-österreichisches Duell: Tagger prallt auf die um knapp 13 Jahre ältere Tamara Korpatsch, die aktuelle Nummer 159 der Welt. Die in ihrer Karriere bisher einen WTA-Titel gewann, Position 71 als höchstes Ranking zu Buche stehen hat.
