Burgenländerin flog für neues Knie nach Litauen

Einen Tag vor dem Gespräch mit Krone+ klingelte das Telefon bei Doris Best aus Eltendorf im Südburgenland. Dran war ein großes steirisches Krankenhaus. Ob sie das neue Kniegelenk noch benötigt, wollte man wissen. „Allerdings konnte man mir immer noch keinen Operationstermin anbieten“, so die 67-Jährige. Den braucht sie aber ohnehin nicht mehr, denn sie nahm ihr Schicksal längst selbst in die Hand und ließ sich die Prothese vor einem Jahr in Litauen einsetzen. Denn angesichts ihrer Beschwerden war es für sie keine Option, auf eine Behandlung in Österreich zu warten.