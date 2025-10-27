Burgenländerin flog für neues Knie nach Litauen

Schmerzen bei jedem Schritt, aber kein OP-Termin: Doris Best aus Eltendorf hat einen langen Leidensweg hinter sich. Sie flog schließlich nach Litauen, um sich dort in einer Privatklinik eine Knieprothese einsetzen zu lassen. Die 67-Jährige erzählt von einer Erfahrung, vor der sie große Angst hatte.
Einen Tag vor dem Gespräch mit Krone+ klingelte das Telefon bei Doris Best aus Eltendorf im Südburgenland. Dran war ein großes steirisches Krankenhaus. Ob sie das neue Kniegelenk noch benötigt, wollte man wissen. „Allerdings konnte man mir immer noch keinen Operationstermin anbieten“, so die 67-Jährige. Den braucht sie aber ohnehin nicht mehr, denn sie nahm ihr Schicksal längst selbst in die Hand und ließ sich die Prothese vor einem Jahr in Litauen einsetzen. Denn angesichts ihrer Beschwerden war es für sie keine Option, auf eine Behandlung in Österreich zu warten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.