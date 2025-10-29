Kawasaki KLE 500: Rückkehr der Enduro-Legende

Während die ursprüngliche KLE als klassische Reiseenduro galt, orientiert sich das neue Modell stärker an der Adventure-Fraktion. Basis ist ein Gitterrohrrahmen mit angeschraubten Unterzügen, dazu kommen typische Geländeakzente wie der kurze, hoch angesetzte 16-Liter-Tank, eine große Windscheibe sowie Speichenräder in den Formaten 21 Zoll vorn und 17 Zoll hinten.