Keine Kavaliersdelikte

Polizei warnt Kinder vor Halloween-Streichen

Niederösterreich
29.10.2025 07:19
Die Polizei warnt: Streiche, die in Sachbeschädigungen oder Ruhestörungen münden, sind keine ...
Die Polizei warnt: Streiche, die in Sachbeschädigungen oder Ruhestörungen münden, sind keine Kavaliersdelikte (Symbolbild).(Bild: APA/dpa/Sebastian Gollnow)

Am Freitag ist es wieder so weit: Gruseln, Verkleiden – und leider auch der eine oder andere „Scherz“, der manchmal aus dem Ruder läuft. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich mahnt deshalb eindringlich: Vandalismus ist kein Kavaliersdelikt!

Was viele vergessen: Wer in der Halloweennacht Mauern beschmiert, Zäune beschädigt oder Anrainer aus dem Schlaf reißt, riskiert empfindliche Geldstrafen – im schlimmsten Fall sogar Haft!

Eltern bleiben auf Kosten sitzen
Auch Kinder und Jugendliche sind nicht völlig aus dem Schneider: Zwar können unter 14-Jährige nicht strafrechtlich belangt werden, doch die Eltern bleiben auf den Kosten sitzen – etwa für die Reinigung von Fassaden oder die Reparatur zerstörter Gegenstände. In ernsten Fällen wird sogar die Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet.

Polizei appelliert an Eltern
Damit Halloween kein böses Nachspiel hat, rät die Polizei, bereits im Vorfeld klare Grenzen zu setzen. Eltern sollten ihren Kindern erklären, dass Eierschleudern, Farbsprays oder andere „Scherzartikel“ leicht zur Sachbeschädigung führen können – mit teuren Folgen.

Auch Hausbesitzer sollen vorsorgen
Wer Eigentum schützen will, sollte wertvolle oder empfindliche Dinge aus Gärten, Einfahrten und Höfen entfernen.
Kommt es dennoch zu einer Tat, gilt: Ruhe bewahren und sofort die Polizei unter 133 verständigen.

Niederösterreich

