Polizei warnt Kinder vor Halloween-Streichen

Eltern bleiben auf Kosten sitzen

Auch Kinder und Jugendliche sind nicht völlig aus dem Schneider: Zwar können unter 14-Jährige nicht strafrechtlich belangt werden, doch die Eltern bleiben auf den Kosten sitzen – etwa für die Reinigung von Fassaden oder die Reparatur zerstörter Gegenstände. In ernsten Fällen wird sogar die Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet.