Salzburgs Irrfahrt ins Unglück nahm ihren Lauf

Blaswich wurde verhöhnt, Klopp versuchte aus der Distanz zu helfen

Die „Krone“ berichtete früh davon, dass der Niederländer die Mannschaft verloren hatte. Bestes Beispiel: Oscar Gloukh verweigerte die Fahrt nach Wolfsberg, weil er für die Ersatzbank vorgesehen war. Schon zuvor gab es ein Debakel gegen Stade Brest (0:4), wo das Pulverfass Kapitänsfrage in die Luft flog und Fans Blaswich nach einem weiteren Patzer verhöhnten. Bei Titelverteidiger Sturm Graz gingen die Bullen wenige Tage später sogar mit 0:5 unter. Schritt für Schritt begann die Fassade zu bröckeln.