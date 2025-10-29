Vorteilswelt
Klassenerhalt fixiert

ÖFB-Stütze beendet ihre Nationalteamkarriere

Fußball International
29.10.2025 09:02
Laura Feiersinger wurde von ihren Teamkolleginnen gebührend gefeiert.
Laura Feiersinger wurde von ihren Teamkolleginnen gebührend gefeiert.(Bild: GEPA)

Nach dem fixierten Klassenerhalt in Liga A der Nations League war die Freude im österreichischen Frauen-Nationalteam groß. Auch bei Laura Feiersinger, die mit Abpfiff ihre Nationalteamkarriere beendete.

Auf Schultern wurde Laura Feiersinger am Dienstagabend nach dem 2:0-Sieg gegen Tschechien gefeiert. 126 Spiele absolvierte die mittlerweile 32-Jährige für das Nationalteam, erzielte dabei 19 Tore.

Aktuell steht die Mittelfeldspielerin beim 1. FC Köln unter Vertrag.

ÖFB-Frauen bleiben Europas Elite erhalten
Durch den verdienten Erfolg im Play-off-Rückspiel gehören die ÖFB-Frauen weiter zu Europas Elite, zusätzlich gab es eine Motivationsspritze für die anstehende WM-Qualifikation.

Die ÖFB-Frauen dürfen jubeln.
Nations League
ÖFB-Frauen fixieren Verbleib in Liga A
28.10.2025

Bessere Ausgangsposition 
Denn der Weg zur Endrunde 2027 in Brasilien könnte sich nun etwas einfacher gestalten. Am kommenden Dienstag findet die Auslosung für die Qualiphase ab Februar 2026 statt, in der Österreich mit 15 weiteren Teams der höchsten Klasse in Vierergruppen eingeteilt wird.

Die vier Gruppensieger sind fix bei der Weltmeisterschaft. Für die anderen Mannschaften geht es in zwei Play-off-Runden hauptsächlich gegen Nationen aus Liga B und C um die restlichen acht WM-Tickets, wobei die Gruppenzweiten und -dritten der Liga A vermeintlich leichtere Gegner erhalten werden

