Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gesund Talk

Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen

Gesund
28.10.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

Prostatakrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern in Österreich – rund 7.500 neue Fälle pro Jahr. Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, spricht im „Krone.tv“-Interview mit Larissa Putz über Vorsorge, Aufklärung und warum Männer oft zu spät handeln.

In Österreich erkranken jedes Jahr rund 7.500 Männer neu an Prostatakrebs – Tendenz steigend. Bis 2030 rechnen Expertinnen und Experten mit einem Anstieg der Krebsfälle auf insgesamt 460.000 Betroffene. Trotz dieser alarmierenden Zahlen zögern viele Männer, zur Vorsorge zu gehen. „Das liegt oft am traditionellen Männerbild – stark, unverwundbar, unbesiegbar“, erklärt Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, im Gespräch mit Krone.tv-Moderatorin Larissa Putz. Während Frauen seit der Jugend regelmäßige Arztbesuche gewohnt sind, fehlt Männern häufig diese Routine. „Ab 45 sollte jeder Mann zur Prostatavorsorge gehen. Das ist kein Tabuthema, sondern Verantwortung – für sich selbst und die Familie.“

Einfache Vorsorge statt unangenehmer Untersuchung
Prostatakrebs zeigt im frühen Stadium kaum Symptome. „Wenn Beschwerden auftreten, ist es oft schon spät. Deshalb ist die Früherkennung entscheidend“, betont Löwe. Der früher gefürchtete Tastbefund ist heute nicht mehr notwendig. „Es reicht eine einfache Blutabnahme für den PSA-Test – schmerzfrei, unkompliziert und von der Krankenkasse bezahlt.“ Männer mit familiärer Vorbelastung – etwa wenn Vater oder Bruder erkrankt sind – sollten sogar schon ab 40 Jahren zur Untersuchung gehen. Ein gesunder Lebensstil mit Bewegung, ausgewogener Ernährung und Verzicht auf Nikotin senke das Risiko zusätzlich.

Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe
Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe(Bild: krone.tv)

„Loose Tie“ – das Symbol für Männergesundheit
Um die Hemmschwelle zu senken, startete die Krebshilfe vor zehn Jahren gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Urologie die Initiative „Loose Tie“ – die lockere Krawatte als Symbol für Gelassenheit und Achtsamkeit. „Wir wollen Männer daran erinnern, sich Zeit für ihre Gesundheit zu nehmen, ohne Druck oder Scham“, sagt Löwe. 2025 steht im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Am 10. November findet erstmals die „Lange Nacht der Urologie“ statt – 45 Ordinationen in ganz Österreich öffnen von 17 bis 21 Uhr ihre Türen für Männer ab 45, ohne Termin. „Das soll zeigen: Vorsorge ist einfach, zugänglich und kann Leben retten.“

Auch digital geht die Krebshilfe neue Wege. Ab dem 30.10. können auf der Website loosetie.at Interessierte dem Chatbot Leo Locker oder Klara Weise alle Fragen rund um Früherkennung und Prostatagesundheit stellen. „Viele Männer möchten sich zunächst anonym informieren – hier können sie das tun, mit seriösen, evidenzbasierten Antworten“, so Löwe. Unterstützt wird die Initiative von prominenten Testimonials und Kabarettisten, die das Thema mit Humor und Menschlichkeit in die Öffentlichkeit tragen. Denn Aufklärung darf auch leichtfüßig sein, solange sie ernst genommen wird.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Bezahlte Anzeige
„Krone“-Gesund Talk
Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen
Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Fit durch den Herbst
Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht
Leben mit Diabetes
Moderne Therapien – individuell und smart
Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
133.811 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
117.221 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
112.662 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Gesund
„Krone“-Gesund Talk
Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen
Krone Plus Logo
Zu lange Wartezeiten
Burgenländerin flog für neues Knie nach Litauen
Lungenkrebs-Vorsorge
Diese Maßnahme könnte tausende Leben retten
Leser fragen
Negative Folgen durch Wimpern-Wachstums-Seren?
Krone Plus Logo
Gedächtnistraining
Lustiges Gehirn-Workout: Unsere 7 besten Tipps

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf