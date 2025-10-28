Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen

„Loose Tie“ – das Symbol für Männergesundheit

Um die Hemmschwelle zu senken, startete die Krebshilfe vor zehn Jahren gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Urologie die Initiative „Loose Tie“ – die lockere Krawatte als Symbol für Gelassenheit und Achtsamkeit. „Wir wollen Männer daran erinnern, sich Zeit für ihre Gesundheit zu nehmen, ohne Druck oder Scham“, sagt Löwe. 2025 steht im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Am 10. November findet erstmals die „Lange Nacht der Urologie“ statt – 45 Ordinationen in ganz Österreich öffnen von 17 bis 21 Uhr ihre Türen für Männer ab 45, ohne Termin. „Das soll zeigen: Vorsorge ist einfach, zugänglich und kann Leben retten.“