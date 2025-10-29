SOS-Kinderdorf: Jetzt Vorwürfe aus Oberösterreich

Konkret geht es um Vorwürfe gegen drei Personen: Die schwereren Anschuldigungen betreffen demnach ehemalige Mitarbeitende, zu denen bereits andere Fälle bekannt waren, die weniger gravierenden die aktuelle Standortleitung.

Der Betroffene hatte sich beim ORF gemeldet und angegeben, in den 1980er- und 1990er-Jahren in Altmünster wiederholt „körperlichen Übergriffen, entwürdigenden Situationen sowie einem Klima unzureichender Intervention bei sexueller Gewalt“ ausgesetzt gewesen zu sein, teilte SOS-Kinderdorf mit. Er berichtete auch von einem sexuellen Übergriff im Umfeld des Standorts.