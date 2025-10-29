Nebel weicht Herbstsonne: Oktober endet mild

Der Herbst meint es in den kommenden Tagen gut mit uns – zumindest teilweise: Statt Nebel und Dauerregen bringt die Woche in ganz Österreich immer mehr Sonne und angenehm milde Temperaturen.
Der Mittwoch startet zwar mancherorts trüb – vor allem in Tälern und Beckenlagen hängen noch Nebel- und Hochnebelfelder, die den Sonnenschein etwas verzögern. Doch sobald sie sich lichten, strahlt die Sonne wieder kräftig. Erst am späten Nachmittag machen sich im Westen wieder ein paar Wolken bemerkbar. Bis zu 19 Grad sind möglich.
Zwar mischen sich am Donnerstag ein paar Wolken und vereinzelte Schauer ins Wettergeschehen, doch spätestens am Nachmittag zeigt sich vielerorts wieder die Sonne. Am längsten halten sich die Wolken im Südosten und entlang des Alpennordrandes. Der Föhn legt sich langsam, aber die Temperaturen bleiben bei bis zu 19 Grad weiter mild.
Im Süden und Südosten startet der Freitag mit Nebel und Hochnebel, teils auch in den Tälern. Meist löst sich der Nebel rasch auf, nur im Südosten bleibt er stellenweise hartnäckig. Danach zeigt sich strahlender Sonnenschein bei kaum störenden Schleierwolken. Der Wind bleibt schwach, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 20 Grad.
Der erste Novembertag startet in Tälern und Becken mit hartnäckigem Nebel, sonst zeigt sich zeitweise die Sonne bei dünnen Schleierwolken. Im Westen ziehen bereits dichtere Wolken auf, es bleibt aber meist trocken. Schwacher bis mäßiger Wind, im Nordosten lebhaft. Tagestemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad.
Am Sonntag wird’s trüb und nass: Schon am Morgen dominieren dichte Wolken, im Westen regnet es fast durchgehend. Im Osten bleibt es anfangs noch trocken mit kurzen Sonnenfenstern, später zieht der Regen nach. Schneefallgrenze rund 2000 Meter Seehöhe, Temperaturen in der Früh zwischen 3 und 1 Grad, unter Tags bis zu 17.
