Bis zu 20 Grad

Nebel weicht Herbstsonne: Oktober endet mild

Österreich
29.10.2025 09:10
Der Oktober endet mild: Bis zu 20 Grad werden am Freitag erwartet (Symbolbild).
Der Oktober endet mild: Bis zu 20 Grad werden am Freitag erwartet (Symbolbild).(Bild: alexugalek - stock.adobe.com)

Der Herbst meint es in den kommenden Tagen gut mit uns – zumindest teilweise: Statt Nebel und Dauerregen bringt die Woche in ganz Österreich immer mehr Sonne und angenehm milde Temperaturen.

Der Mittwoch startet zwar mancherorts trüb – vor allem in Tälern und Beckenlagen hängen noch Nebel- und Hochnebelfelder, die den Sonnenschein etwas verzögern. Doch sobald sie sich lichten, strahlt die Sonne wieder kräftig. Erst am späten Nachmittag machen sich im Westen wieder ein paar Wolken bemerkbar. Bis zu 19 Grad sind möglich.

Zwar mischen sich am Donnerstag ein paar Wolken und vereinzelte Schauer ins Wettergeschehen, doch spätestens am Nachmittag zeigt sich vielerorts wieder die Sonne. Am längsten halten sich die Wolken im Südosten und entlang des Alpennordrandes. Der Föhn legt sich langsam, aber die Temperaturen bleiben bei bis zu 19 Grad weiter mild.

Im Süden und Südosten startet der Freitag mit Nebel und Hochnebel, teils auch in den Tälern. Meist löst sich der Nebel rasch auf, nur im Südosten bleibt er stellenweise hartnäckig. Danach zeigt sich strahlender Sonnenschein bei kaum störenden Schleierwolken. Der Wind bleibt schwach, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 20 Grad.

Der erste Novembertag startet in Tälern und Becken mit hartnäckigem Nebel, sonst zeigt sich zeitweise die Sonne bei dünnen Schleierwolken. Im Westen ziehen bereits dichtere Wolken auf, es bleibt aber meist trocken. Schwacher bis mäßiger Wind, im Nordosten lebhaft. Tagestemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad.

Österreich
Symbol stark bewölkt
8° / 14°
18 km/h
03:01 h
50 %
Symbol heiter
12° / 17°
12 km/h
09:11 h
25 %
Symbol wolkig
8° / 16°
15 km/h
04:10 h
55 %
Symbol heiter
5° / 15°
9 km/h
07:11 h
15 %
Symbol bedeckt
9° / 17°
13 km/h
01:18 h
< 5 %
Symbol bedeckt
9° / 13°
10 km/h
00:59 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 15°
16 km/h
02:45 h
65 %
Symbol wolkig
4° / 13°
5 km/h
05:06 h
45 %
Symbol stark bewölkt
4° / 14°
15 km/h
02:48 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
8 km/h
02:37 h
< 5 %
Wien
Symbol bedeckt
8° / 13°
31 km/h
01:00 h
50 %
Symbol heiter
7° / 16°
7 km/h
09:08 h
25 %
Symbol stark bewölkt
6° / 15°
20 km/h
03:46 h
50 %
Symbol heiter
3° / 13°
9 km/h
07:48 h
20 %
Symbol bedeckt
5° / 13°
9 km/h
00:54 h
10 %
Symbol bedeckt
7° / 12°
10 km/h
00:45 h
55 %
Symbol stark bewölkt
8° / 14°
19 km/h
04:07 h
65 %
Symbol wolkig
2° / 13°
7 km/h
05:21 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
9 km/h
02:00 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
10 km/h
04:41 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol leichter Regen
8° / 14°
16 km/h
01:50 h
50 %
Symbol heiter
7° / 18°
14 km/h
08:53 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 17°
9 km/h
02:50 h
55 %
Symbol wolkig
5° / 15°
13 km/h
06:35 h
15 %
Symbol stark bewölkt
8° / 18°
19 km/h
02:41 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
9° / 15°
10 km/h
01:37 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 16°
15 km/h
03:05 h
60 %
Symbol heiter
2° / 14°
5 km/h
06:26 h
45 %
Symbol wolkig
4° / 15°
21 km/h
04:44 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 11°
8 km/h
02:36 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
7° / 14°
27 km/h
00:38 h
50 %
Symbol heiter
6° / 15°
6 km/h
08:17 h
25 %
Symbol stark bewölkt
6° / 15°
11 km/h
03:38 h
55 %
Symbol heiter
3° / 14°
5 km/h
08:33 h
25 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
5 km/h
02:56 h
20 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
4 km/h
02:05 h
60 %
Symbol stark bewölkt
8° / 13°
12 km/h
02:57 h
65 %
Symbol stark bewölkt
1° / 10°
3 km/h
03:46 h
35 %
Symbol wolkig
1° / 10°
5 km/h
04:57 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 12°
3 km/h
03:17 h
< 5 %
Linz
Symbol wolkig
4° / 16°
2 km/h
06:01 h
50 %
Symbol heiter
3° / 16°
5 km/h
08:15 h
25 %
Symbol stark bewölkt
9° / 17°
4 km/h
02:17 h
55 %
Symbol stark bewölkt
8° / 14°
3 km/h
03:03 h
30 %
Symbol stark bewölkt
7° / 17°
4 km/h
03:57 h
10 %
Symbol stark bewölkt
6° / 17°
4 km/h
03:11 h
50 %
Symbol leichter Regen
9° / 12°
6 km/h
00:45 h
65 %
Symbol heiter
2° / 14°
4 km/h
08:05 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 13°
4 km/h
03:51 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 14°
5 km/h
04:33 h
< 5 %
Graz
Symbol heiter
1° / 15°
4 km/h
08:46 h
45 %
Symbol wolkig
1° / 13°
5 km/h
06:05 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 14°
5 km/h
02:51 h
60 %
Symbol wolkig
8° / 16°
4 km/h
05:00 h
35 %
Symbol wolkig
9° / 18°
5 km/h
04:18 h
15 %
Symbol bedeckt
7° / 16°
5 km/h
01:39 h
50 %
Symbol leichter Regen
8° / 11°
4 km/h
00:40 h
65 %
Symbol wolkig
3° / 12°
5 km/h
06:18 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 10°
4 km/h
03:28 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 12°
4 km/h
02:40 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
8° / 14°
9 km/h
00:48 h
50 %
Symbol heiter
6° / 15°
8 km/h
07:55 h
35 %
Symbol leichter Regen
7° / 15°
13 km/h
01:55 h
65 %
Symbol heiter
4° / 14°
6 km/h
08:01 h
30 %
Symbol stark bewölkt
5° / 16°
6 km/h
04:01 h
35 %
Symbol stark bewölkt
6° / 14°
8 km/h
02:33 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
7° / 11°
10 km/h
02:42 h
70 %
Symbol heiter
1° / 12°
8 km/h
06:51 h
10 %
Symbol wolkig
1° / 12°
7 km/h
05:26 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 15°
8 km/h
02:51 h
10 %
Salzburg
Symbol wolkig
4° / 14°
9 km/h
05:09 h
55 %
Symbol heiter
1° / 16°
23 km/h
07:22 h
50 %
Symbol stark bewölkt
9° / 15°
5 km/h
04:37 h
55 %
Symbol heiter
4° / 18°
16 km/h
08:03 h
40 %
Symbol stark bewölkt
5° / 18°
22 km/h
02:42 h
45 %
Symbol leichter Regen
6° / 14°
17 km/h
00:33 h
70 %
Symbol wolkig
5° / 13°
4 km/h
05:34 h
50 %
Symbol wolkig
-1° / 13°
5 km/h
05:37 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 15°
13 km/h
03:55 h
< 5 %
Symbol bedeckt
1° / 14°
5 km/h
00:42 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
6° / 12°
19 km/h
01:34 h
55 %
Symbol wolkig
4° / 12°
9 km/h
06:29 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 12°
10 km/h
03:10 h
65 %
Symbol heiter
5° / 13°
7 km/h
08:24 h
30 %
Symbol stark bewölkt
7° / 14°
9 km/h
03:20 h
50 %
Symbol Regen
8° / 10°
8 km/h
00:51 h
90 %
Symbol wolkig
5° / 9°
7 km/h
06:15 h
65 %
Symbol wolkig
2° / 10°
6 km/h
05:45 h
< 5 %
Symbol wolkig
4° / 11°
7 km/h
04:11 h
< 5 %
Symbol leichter Regen
7° / 9°
9 km/h
00:20 h
25 %
Bregenz
Am Sonntag wird’s trüb und nass: Schon am Morgen dominieren dichte Wolken, im Westen regnet es fast durchgehend. Im Osten bleibt es anfangs noch trocken mit kurzen Sonnenfenstern, später zieht der Regen nach. Schneefallgrenze rund 2000 Meter Seehöhe, Temperaturen in der Früh zwischen 3 und 1 Grad, unter Tags bis zu 17.

