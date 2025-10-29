Nebel weicht Herbstsonne: Oktober endet mild

Zwar mischen sich am Donnerstag ein paar Wolken und vereinzelte Schauer ins Wettergeschehen, doch spätestens am Nachmittag zeigt sich vielerorts wieder die Sonne. Am längsten halten sich die Wolken im Südosten und entlang des Alpennordrandes. Der Föhn legt sich langsam, aber die Temperaturen bleiben bei bis zu 19 Grad weiter mild.