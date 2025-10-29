Vorteilswelt
DFB-Kollege zu Kimmich

„Habe dich gehasst“ – nun Urlaub mit Bayern-Star

Deutsche Bundesliga
29.10.2025 08:28
Inzwischen sind Joshua Kimich (li.) und Robert Andrich (2. von re.) gute Freunde.
Inzwischen sind Joshua Kimich (li.) und Robert Andrich (2. von re.) gute Freunde.

Robert Andrich und Joshua Kimmich – das ist eine ganz spezielle Freundschaft. „Ich habe zu Joshua mal gesagt: ‘Ich weiß nicht, warum – aber ich habe dich gehasst‘“, verrät der Leverkusen-Kicker. Inzwischen fährt er mit dem Bayern-München-Star und dessen Familie auch immer wieder in den Urlaub.

„Viele Freunde fragen mich auch heute noch, wie es sein kann, dass wir uns so gut verstehen“, schildert Andrich gegenüber der „Sport Bild“. Nach dem zweiten oder dritten Mal bei der Nationalmannschaft habe man sich besser kennengelernt. „Oft ist es so, dass man sich bereits ein Bild macht, bevor man die Person wirklich kennenlernt. Bei Josh war das so, da hatte ich Vorurteile – nicht gut. Das ist ein passendes Beispiel dafür, dass wir Fußballer häufig auf dem Platz als Person ein anderes Bild abgeben als im richtigen Leben.“

Was Andrich an Kimmich gestört hat? „Dass er auf dem Platz schnell so negativ wirkt, wenn ihm etwas nicht passt“, sagt Andrich. „Das mag halt nicht jeder, mir hat es anfangs gar nicht gefallen.“

„Bayern ist das Nonplusultra“
Am Samstag (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) kommt es in der Bundesliga zum Duell der Kumpels, wenn Leverkusen beim noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayern München zu Gast ist. „Aktuell muss man sagen: Bayern ist das Nonplusultra“, so Andrich.

Porträt von krone Sport
krone Sport
