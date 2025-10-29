„Habe dich gehasst“ – nun Urlaub mit Bayern-Star

„Viele Freunde fragen mich auch heute noch, wie es sein kann, dass wir uns so gut verstehen“, schildert Andrich gegenüber der „Sport Bild“. Nach dem zweiten oder dritten Mal bei der Nationalmannschaft habe man sich besser kennengelernt. „Oft ist es so, dass man sich bereits ein Bild macht, bevor man die Person wirklich kennenlernt. Bei Josh war das so, da hatte ich Vorurteile – nicht gut. Das ist ein passendes Beispiel dafür, dass wir Fußballer häufig auf dem Platz als Person ein anderes Bild abgeben als im richtigen Leben.“