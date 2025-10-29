OMV konnte Gewinn im 3. Quartal deutlich steigern

Treiber der Entwicklung waren vor allem starke Beiträge aus den Bereichen Fuels und Chemicals, während das Energiegeschäft aufgrund niedrigerer Ölpreise und des Wegfalls der SapuraOMV-Beteiligung rückläufig war. Im Segment Fuels verdoppelte sich das operative Ergebnis auf 413 Mio. Euro, bei Chemicals stieg es um 64 Prozent auf 222 Mio. Euro.