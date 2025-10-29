Vorteilswelt
OMV konnte Gewinn im 3. Quartal deutlich steigern

Wirtschaft
29.10.2025 08:34
Die OMV-Zentrale
Die OMV-Zentrale(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Die OMV hat im dritten Quartal 2025 ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Die Konzernerlöse beliefen sich auf 6,26 Milliarden Euro.

Der den Aktionären zurechenbare CCS-Periodenüberschuss vor Sondereffekten (bereinigt um Lagerhaltungseffekte) kletterte um 20 Prozent auf 594 Mio. Euro. Das CCS-operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich auf 1,3 Mrd. Euro. 

Treiber der Entwicklung waren vor allem starke Beiträge aus den Bereichen Fuels und Chemicals, während das Energiegeschäft aufgrund niedrigerer Ölpreise und des Wegfalls der SapuraOMV-Beteiligung rückläufig war. Im Segment Fuels verdoppelte sich das operative Ergebnis auf 413 Mio. Euro, bei Chemicals stieg es um 64 Prozent auf 222 Mio. Euro.

