Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisanter Immo-Verkauf

Makler soll Erben um 300.000 Euro gebracht haben

Oberösterreich
29.10.2025 08:30
Ein brisanter Verkauf landet nun in Wels vor Gericht.
Ein brisanter Verkauf landet nun in Wels vor Gericht.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Ein Makler soll im Bezirk Wels-Land eine Erbengemeinschaft bei einem Grundstücksverkauf mithilfe einer Strohfrau über den Tisch gezogen haben. Sie soll die Immobilie um rund 300.000 Euro unter Verkehrswert erworben haben, bessere Angebote seien den Verkäufern verschwiegen worden.

0 Kommentare

Die Erben wollten eine Liegenschaft veräußern und wandten sich an den Makler. Die Zweitangeklagte, die zur Familie des Mannes ein Naheverhältnis hat, soll laut Anklage eigens eine Firma gegründet haben und als deren Geschäftsführerin ein Angebot gelegt haben.

Geboten wurden 935.000 Euro, obwohl das Grundstück laut Verkehrswert 1,2 bis 1,3 Millionen Euro wert gewesen wäre. Bessere Angebote seien den Verkäufern einfach verschwiegen worden, so der Vorwurf. Dafür seien ihnen noch schlechtere Scheinangebote vorgelegt worden, sodass sie an die Strohfrau verkauften.

Bis zu zehn Jahre Haft
Der 54-jährige Makler und seine 56-jährige mutmaßliche Komplizin stehen daher ab 27. November in Wels vor Gericht. Am 4. Dezember ist ein weiterer Prozesstag anberaumt. Der Mann wird als unmittelbarer Täter geführt, die Frau als Beitragstäterin. Die beiden sind nicht geständig. Im Fall einer Verurteilung drohen ein bis zehn Jahre Haft.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
167.281 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
132.187 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.006 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Oberösterreich
Equal Pay Day
Frauen arbeiten 60 Tage im Jahr „gratis“
Die Folgen der Krise
Jeder 10. Job im Automotive-Sektor ist weggefallen
Brisanter Immo-Verkauf
Makler soll Erben um 300.000 Euro gebracht haben
Leitung freigestellt
SOS-Kinderdorf: Jetzt Vorwürfe aus Oberösterreich
Krone Plus Logo
System am Limit
Keine Hilfe für Patientin: Zwölf Fragen sind offen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf