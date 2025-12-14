Platz 34 und Ausfall: Ein Wochenende zum Vergessen

Am Sonntag war Feller mit Startnummer 13 in den Spezialslalom gegangen. Die Bedingungen schienen im Vergleich zu seinen Vor-Läufern passabel, kam doch beim Lauf des Tirolers die Sonne raus. Nutzen konnte sie Feller aber nicht. Oben unterlief ihm trotz starken Starts ein schwerer Fehler, der seinen Rhythmus brach und den weiteren Verlauf seines Laufs dominierte. Kurz vor dem Ziel schied er dann aufgrund großen Risikos final aus. Schade! „Das kannst du vergessen“, hatte ORF-Experte Thomas Sykora schon während Fellers Fahrt kommentiert.