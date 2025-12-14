Platz 34 und Ausfall: Ein Wochenende zum Vergessen

Im Riesenslalom der 34. Rang, im Slalom am Sonntag der Ausfall im ersten Durchgang – Val d‘Isere war für Manuel Feller keine Reise wert.
Am Sonntag war Feller mit Startnummer 13 in den Spezialslalom gegangen. Die Bedingungen schienen im Vergleich zu seinen Vor-Läufern passabel, kam doch beim Lauf des Tirolers die Sonne raus. Nutzen konnte sie Feller aber nicht. Oben unterlief ihm trotz starken Starts ein schwerer Fehler, der seinen Rhythmus brach und den weiteren Verlauf seines Laufs dominierte. Kurz vor dem Ziel schied er dann aufgrund großen Risikos final aus. Schade! „Das kannst du vergessen“, hatte ORF-Experte Thomas Sykora schon während Fellers Fahrt kommentiert.
Wutentbrannt
Im Zielbereich wartete Interviewerin Alina Zellhofer zunächst vergeblich auf Feller. Er sei „wutentbrannt“ aus dem Zielraum gestürmt, sagte sie live auf Sendung: „Er muss wohl seinem Ärger zunächst einmal Luft verschaffen.“
In der Tat war es ein Wochenende zum Vergessen für Feller. Schon am Samstag war es nicht nach Wunsch gelaufen. Feller schaffte im Riesenslalom den 34. Rang und verpasste damit die Qualifikation fürs Finale. Zwei Rennen, null Punkte – Val d‘Isere war für Manuel Feller keine Reise wert.
