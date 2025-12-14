Meister Oklahoma City verpasst Finale

Zweite Niederlage

Oklahoma City kassierte im 26. Saisonspiel die erst zweite Niederlage. 29 Punkte von Topstar Shai Gilgeous-Alexander waren für den Liga-Spitzenreiter zu wenig. Im Finale des in die Saison eingebetteten NBA-Cups treffen die Spurs am Dienstag ebenfalls in Las Vegas auf die New York Knicks. Die New Yorker besiegten im ersten Halbfinale die Orlando Magic mit 132:120. Topscorer war Jalen Brunson mit 40 Zählern. Die Knicks hatten zuvor im Viertelfinale des Turniers auch die Toronto Raptors mit dem Österreicher Jakob Pöltl ausgeschaltet.