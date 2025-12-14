Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seltener Gendefekt

Der kleine Willi hofft auf große „Krone“-Familie!

Steiermark
14.12.2025 11:00
Willi ist trotz allem ein Sonnenschein.
Willi ist trotz allem ein Sonnenschein.(Bild: Privat)

Der Gendefekt allein ist schon ein Albtraum – und die Chance ist minimal, dass Betroffene dazu noch Epilepsie und eine Fehlbildung im Gehirn bekommen. Ein kleine Steirer hat davon alles. Das ist die Geschichte von Willi. 

0 Kommentare

Willi ist der absolute Sonnenschein seiner Eltern. Wenn der Neunjährige lacht, dann geht im ganzen Umfeld die Sonne auf, dann macht er die Welt der anderen bunter, schöner, fröhlicher. Und er lacht – trotz seines traurigen Schicksals. Er kennt die Welt ja auch nicht anders.

Der herzige Bub kam mit dem Gendefekt DiGeorge-Syndrom auf die Welt, der erhebliche Entwicklungsverzögerungen mit sich bringt. „Diese Diagnose hat uns schon den Boden unter den Füßen weggerissen“, schildert der Papa des kleinen Steirers. Die ganze Tragweite: „Die Chancen liegen bei 1:10.000, dass zu diesem Gendefekt noch Epilepsie kommt. Und dann hat noch ein Prozent der Betroffenen zusätzlich eine Gehirnfehlbildung.“

Der erste Krampfanfall mit einem Jahr
Willi ist von allen drei Diagnosen betroffen. Er kann zwar reden, aber er sitzt im Rollstuhl, kann seinen linken Arm nicht richtig bewegen, die ganze linke Seite eigentlich. Seinen ersten Krampfanfall hatte er mit einem Jahr. Für die Eltern fast nicht auszuhalten.

Willi ist der Sonnenschein seiner Familie.
Willi ist der Sonnenschein seiner Familie.(Bild: Privat)

Die Mutter, bei der der Kleine lebt, hat nur ein geringes Einkommen, da sie sich natürlich um ihr Kind kümmern muss. Therapien aller Art helfen ihm sehr – sind aber extrem kostenaufwändig. Aber sie haben es so weit gebracht, dass der Bub, an der Hand gehalten, zumindest ein bisschen gehen kann. Neuro- und Robotiktherapien sind zusätzlich ausgesprochen vielversprechend. Aber teuer, für die Eltern unleistbar teuer.

„Nie hätten wir gedacht, dass wir andere um Geld fragen müssen“, so die Eltern.
„Nie hätten wir gedacht, dass wir andere um Geld fragen müssen“, so die Eltern.(Bild: Privat)

Außerdem können Mutter und Vater im Moment noch gar nicht einschätzen, was da noch auf sie zukommt. Irgendwann wird der jetzt Neunjährige nicht mehr allein zu heben sein, das macht Hilfsvorrichtungen nötig. Und überhaupt barrierefreie Adaptierungen in der Mietwohnung. Sicher auch ein Auto – mit dem sein Rollstuhl mittransportiert werden kann. „Nie hätten wir uns gedacht, dass wir einmal andere um Geld fragen müssten“, ist es dem Vater unangenehm. „Aber hier geht’s um mein Kind.“

Machen wir zu Weihnachten als Familie, als „Krone“-Familie, einmal mehr ein Wunder möglich!

Wenn Sie helfen möchten: 
Unsere Kontonummer  „Die Krone hilft – Steiermark“, AT152081500044569523, Kennwort Willi

Porträt von Christa Blümel
Christa Blümel
Porträt von Claudia Fulterer
Claudia Fulterer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.327 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
121.034 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
95.582 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf