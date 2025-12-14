Der kleine Willi hofft auf große „Krone“-Familie!

Außerdem können Mutter und Vater im Moment noch gar nicht einschätzen, was da noch auf sie zukommt. Irgendwann wird der jetzt Neunjährige nicht mehr allein zu heben sein, das macht Hilfsvorrichtungen nötig. Und überhaupt barrierefreie Adaptierungen in der Mietwohnung. Sicher auch ein Auto – mit dem sein Rollstuhl mittransportiert werden kann. „Nie hätten wir uns gedacht, dass wir einmal andere um Geld fragen müssten“, ist es dem Vater unangenehm. „Aber hier geht’s um mein Kind.“