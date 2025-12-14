Angreifer traten Opfer (32) mehrmals gegen Kopf

Zu einer wilden Rauferei kam es in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Viaduktbögen in Innsbruck! Dort eskalierte ein Streit zwischen drei Einheimischen. Zwei Angreifer (16 und 19 Jahre) traten ihrem Opfer (32) dabei mehrmals gegen den Kopf. Weitere Ermittlungen laufen.
Brutale Szenen spielten sich gegen 00.45 Uhr im Bereich der Viaduktbögen in Innsbruck ab. Dort soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Einheimischen im Alter von 16, 19 und 32 Jahren gekommen sein.
Kurze Zeit später dürfte die Situation völlig aus dem Ruder gelaufen sein. Der 32-Jährige soll versucht haben, dem 19-Jährigen einen Fauststoß zu versetzen. Nach Angaben der Polizei soll es zu einem Raufhandel gekommen sein, wobei alle Streithähne auf dem Boden lagen.
Zur selben Zeit stand der 16-Jährige wieder auf, nahm Anlauf und trat dem am Boden liegenden 32-Jährigen gegen den Kopf.
Die Polizei
Dort schlug der 19-Jährige dem 32-Jährigen mehrmals gegen den Kopf. „Zur selben Zeit stand der 16-Jährige wieder auf, nahm Anlauf und trat dem am Boden liegenden 32-Jährigen gegen den Kopf“, schildert die Polizei.
Mehrere Tritte gegen Kopf
Damit jedoch nicht genug. Auch der 19-Jährige soll dem am Boden liegenden Opfer noch mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Dieser wurde bei der tätlichen Auseinandersetzung erheblich verletzt und später mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert. Die Polizei ermittelt, Anzeigen folgen.
