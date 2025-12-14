Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann lag am Boden

Angreifer traten Opfer (32) mehrmals gegen Kopf

Tirol
14.12.2025 10:10
Nach der wilden Rauferei ermittelt nun die Polizei.
Nach der wilden Rauferei ermittelt nun die Polizei.(Bild: Christof Birbaumer)

Zu einer wilden Rauferei kam es in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Viaduktbögen in Innsbruck! Dort eskalierte ein Streit zwischen drei Einheimischen. Zwei Angreifer (16 und 19 Jahre) traten ihrem Opfer (32) dabei mehrmals gegen den Kopf. Weitere Ermittlungen laufen.

0 Kommentare

Brutale Szenen spielten sich gegen 00.45 Uhr im Bereich der Viaduktbögen in Innsbruck ab. Dort soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Einheimischen im Alter von 16, 19 und 32 Jahren gekommen sein.

Kurze Zeit später dürfte die Situation völlig aus dem Ruder gelaufen sein. Der 32-Jährige soll versucht haben, dem 19-Jährigen einen Fauststoß zu versetzen. Nach Angaben der Polizei soll es zu einem Raufhandel gekommen sein, wobei alle Streithähne auf dem Boden lagen.

Zitat Icon

Zur selben Zeit stand der 16-Jährige wieder auf, nahm Anlauf und trat dem am Boden liegenden 32-Jährigen gegen den Kopf.

Die Polizei

Dort schlug der 19-Jährige dem 32-Jährigen mehrmals gegen den Kopf. „Zur selben Zeit stand der 16-Jährige wieder auf, nahm Anlauf und trat dem am Boden liegenden 32-Jährigen gegen den Kopf“, schildert die Polizei.

Mehrere Tritte gegen Kopf
Damit jedoch nicht genug. Auch der 19-Jährige soll dem am Boden liegenden Opfer noch mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Dieser wurde bei der tätlichen Auseinandersetzung erheblich verletzt und später mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert. Die Polizei ermittelt, Anzeigen folgen.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Innsbruck
Polizei
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.327 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
121.034 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
95.582 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf