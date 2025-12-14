61-Jähriger bei Frontalcrash tödlich verletzt

Der 61-jährige Steirer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Im zweiten Fahrzeug wurden ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine 20-jährige Grazerin ebenfalls eingeklemmt. Die Kameraden der Feuerwehren Pischelsdorf und Romatschachen befreiten die Fahrzeuginsassen. Beide wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.