61-Jähriger bei Frontalcrash tödlich verletzt

Am Samstagnachmittag kam es erneut zu einem tödlichen Unfall in der Steiermark. Zwischen Pischelsdorf und Hartberg kollidierten zwei Pkw frontal miteinander. Ein 61-jähriger Mann kam dabei ums Leben.
Kurz vor 17.30 Uhr am späten Samstagnachmittag war ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der B54 Wechsel Straße zwischen Pischelsdorf und Hartberg unterwegs. Ersten Erhebungen nach dürfte der Lenker bei einem Überholmanöver ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Die beiden Pkw kollidierten in weiterer Folge frontal miteinander und wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert.
Der 61-jährige Steirer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Im zweiten Fahrzeug wurden ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine 20-jährige Grazerin ebenfalls eingeklemmt. Die Kameraden der Feuerwehren Pischelsdorf und Romatschachen befreiten die Fahrzeuginsassen. Beide wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Polizei sucht Zeugen
Die B54 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Insgesamt standen 47 Feuerwehrmänner mit sieben Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit drei Rettungswägen sowie zwei Notarztteams, die Polizei und die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Pischelsdorf zu melden: 0591336267100.
