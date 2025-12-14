Müller gewinnt Einsitzerbewerb in Park City

„Ich habe die Schlüsselstelle zweimal halbwegs gut gemeistert, bin stark gestartet und habe in der Bahn aktuell einen super Speed. Das Material läuft extrem gut, ich bin körperlich fit und locker drauf“, sagte Müller. Es mache aktuell richtig viel Spaß, daher freue er sich schon auf die nächste Station in Lake Placid. Schwarz verpasste das Podest nur um knapp 2/100 Sekunden. „Das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite habe ich neuerlich in der absoluten Weltspitze mitmischen und meine Möglichkeiten mit Rang vier aufzeigen können.“