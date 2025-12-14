Überzeugende Talente und zu viele Rohrkrepierer

Zum Abschluss der Hinrunde in der Bundesliga gibt es für die Salzburger ein Zeugnis. Ein Quartett erhielt die schlechteste Note. Dafür wurde ein Teenager-Duo am besten bewertet.
Mit dem Heimspiel gegen Wolfsberg endet für Vizemeister Salzburg heute das Fußball-Jahr 2025. Zum Abschluss der Hinrunde gibt’s wie gewohnt ein Zeugnis im „Krone“-Notensystem (6 = überragend bis hin zu 1 = Totalausfall) für die Bullen.
Alexander Schlager: Note 4: Er war der Rückhalt, den Salzburg so dringend benötigte. Hielt mehrfach Siege oder Punktgewinne fest.
Christian Zawieschitzky: Note 5: Überzeugte jedes einzelne Mal, wenn er ran durfte. Der 18-Jährige ist nicht nur ein Versprechen für die Zukunft, sondern bereits für die Gegenwart!
Jacob Rasmussen: Note 1: Wurde als Abwehrchef verpflichtet und hätte der Defensive Stabilität verleihen sollen. Das gelang zu selten, er machte viele grobe Fehler.
Joane Gadou: Note 2: Konnte sein Potenzial selten – etwa gegen Porto – abrufen. Ein für ihn schwacher Herbst, in dem er sein Fixleiberl (temporär) verlor.
Jannik Schuster: Note 3: Kam zunächst schwer in die Gänge, steigerte sich aber enorm und erarbeitete sich zwischenzeitlich einen Platz in der ersten Bullen-Elf.
Stefan Lainer: Note 3: In puncto Einstellung herausragend, war er aber auch an einigen Gegentoren mitbeteiligt. Hat Luft nach oben.
Aleksa Terzic: Note 3: Sollte gehen, man fand aber keinen Abnehmer. Der Serbe ließ sich nie hängen und zog verdient an Krätzig vorbei.
Frans Krätzig: Note 1: Er kam von Bayern und sollte links hinten die große Konstante werden. Seine Leistungen waren freilich konstant unterdurchschnittlich. Bisher eine Enttäuschung!
Tim Trummer: Note 3: Wenn er gebraucht wurde, machte er es brav. Highlight war sein Tor bei der Austria.
Soumaila Diabate: Note 4: Eine positive Überraschung! Erkämpfte sich seinen Platz und ist aus dem Zentrum nicht mehr wegzudenken.
Lucas Gourna-Douath: Note 1: Der Rekordeinkauf kam nur sporadisch zum Einsatz, wusste dabei aber nicht zu überzeugen. Sein Verkauf sollte auf der To-do-Liste des neuen Sportchefs ganz weit oben stehen.
Mads Bidstrup: Note 3: Der Kapitän ist nach wie vor wichtig für das Bullen-Spiel. Trotzdem muss von ihm im Frühjahr mehr kommen.
Mamady Diambou: Note 2: Kam selten zum Zug. Bei ihm stellt sich die Frage, ob seine Qualität reicht.
Maurits Kjaergaard: Note 3: Ist der Top-Vorlagengeber mit sieben Assists. Dennoch agierte er nicht auf dem Level, auf dem er schon einmal war.
Sota Kitano: Note 3: Hatte gute Ansätze. Auf starke Auftritte folgten aber oft Spiele, in denen er überhaupt nicht auffiel.
Clement Bischoff: Note 3: Nach zähem Start hatte er im November ein Hoch. Die Konstanz fehlte, aber Potenzial ist vorhanden.
Kerim Alajbegovic: Note 4: Bis Mitte Oktober war er der herausragende Akteur. Seither befindet er sich in einem Formtief, das man einem 18-Jährigen jedoch auch zugestehen muss.
Moussa Yeo: Note 2: Von ihm durfte man sich mehr erwarten. Konnte dem Spiel nur selten seinen Stempel aufdrücken.
Yorbe Vertessen: Note 4: Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm zehn Tore. Ist ein wichtiger Bestandteil, hätte aber deutlich öfter treffen können.
Petar Ratkov: Note 4: Mit zwölf Goals der Toptorschütze. Bei hohen Bällen brennt’s im gegnerischen Strafraum. Manko: Im Europacup steht auf der Trefferseite noch die Null.
Edmund Baidoo: Note 5: Zwölf Scorerpunkte und aus der Startelf nicht wegzudenken. Der 19-Jährige ist einer der Gewinner bei den Bullen. Er braucht allerdings zu viele Chancen.
Karim Onisiwo: Note 1: Die Liste mit seinen Verletzungen ist viel länger als jene mit seinen Treffern. Dürfte froh sein, wenn sein Seuchenjahr zu Ende geht.
Thomas Letsch: Note 2: Auch in seinem zweiten Halbjahr schaffte er es nicht, die Mannschaft spielerisch weiterzuentwickeln.
Ohne Bewertung: Salko Hamzic, John Mellberg, Anrie Chase, Takumu Kawamura, Valentin Sulzbacher, Oliver Lukic, Enrique Aguilar, Karim Konate. –
Notenschlüssel für die Hinrunde: 6 überragend, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 Totalausfall.
