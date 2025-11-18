50 Rinder und Kälber vor dem Feuertod gerettet

Nachbarn übernehmen Tiere

Die Bauern, Nachbarn und 150 Feuerwehrleute konnten die Rinder rechtzeitig in den Hof treiben. Die Tiere kommen in Ställen in der Nachbarschaft unter. Das Rote Kreuz war während des gesamten Einsatzes zum Ambulanzdienst vor Ort, ein Verletzter musste auch versorgt werden. Zur Brandbekämpfung musste das Dach geöffnet werden. Der Brand konnte durch den raschen Einsatz der Feuerwehren auf den Stallbereich begrenzt werden.