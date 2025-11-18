50 Rinder und Kälber vor dem Feuertod gerettet

Den halben Tag hielt ein Bauernhofbrand im Innviertel (OÖ) die Feuerwehren auf Trab. 16 Wehren rückten zum Stallgebäude an, in dem 50 Kühe und Kälber untergebracht waren und wo der Melkstand vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Die gute Nachricht: Alle Tiere gerettet.
Alle haben rasch reagiert und so das Leben von 50 Kühen und Kälbern gerettet. Am Dienstagnachmittag rückten 16 Feuerwehren zu einem Bauernhof in Feldkirchen bei Mattighofen aus, nachdem sich vom Melkstand aus ein Brand im Stall ausgebreitet hatte.
Nachbarn übernehmen Tiere
Die Bauern, Nachbarn und 150 Feuerwehrleute konnten die Rinder rechtzeitig in den Hof treiben. Die Tiere kommen in Ställen in der Nachbarschaft unter. Das Rote Kreuz war während des gesamten Einsatzes zum Ambulanzdienst vor Ort, ein Verletzter musste auch versorgt werden. Zur Brandbekämpfung musste das Dach geöffnet werden. Der Brand konnte durch den raschen Einsatz der Feuerwehren auf den Stallbereich begrenzt werden.
