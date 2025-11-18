Junger Alkolenker „unterrichtet“ Fahrschüler

Eigentlich hoffte der 20-jährige Mühlviertler aus Oberösterreich, dass er das mögliche Strafmaß senken kann, indem er sich auf eine „spontane“ Alkofahrt berief. Doch nun, am zweiten Verhandlungstag, gab er doch zu, dass ihm bewusst gewesen war, dass er als Fahrer einspringen muss. Er muss nicht ins Gefängnis, aber Fahrschüler „unterrichten“.