Junger Alkolenker „unterrichtet“ Fahrschüler

Eigentlich hoffte der 20-jährige Mühlviertler aus Oberösterreich, dass er das mögliche Strafmaß senken kann, indem er sich auf eine „spontane“ Alkofahrt berief. Doch nun, am zweiten Verhandlungstag, gab er doch zu, dass ihm bewusst gewesen war, dass er als Fahrer einspringen muss. Er muss nicht ins Gefängnis, aber Fahrschüler „unterrichten“.
Zuerst versuchte ein 20-jähriger Mühlviertler zu erklären, dass es für ihn nicht vorhersehbar war, dass er betrunken seine Freunde von einem Fest nach Hause bringen sollte. Dabei hatte er nämlich in Baumgartenberg die Kontrolle verloren und der mit sechs Personen – einer im Kofferraum – übervoll besetzte Wagen überschlug sich in den Graben.
Geständig am zweiten Tag
Am nun zweiten Prozesstag zeigte sich der Bursch aber voll geständig und wurde wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt. Er muss 5400 Euro Geldbuße bezahlen und bekam sechs Monate Haft auf Bewährung, außerdem muss er Vorträge in Fahrschulen halten, die sich um Alkohol am Steuer drehen.
Bewährtes Projekt für Alkolenker
Das Projekt „Close to“ hat sich am Landesgericht Linz sehr bewährt, da sich Alkolenker mit ihrem Fehler aktiv auseinandersetzen. Die Mitfahrer, die teils schwer verletzt wurden, wollen kein Schmerzensgeld von ihrem Freund.
