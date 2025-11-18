Mama kutschierte im Vollrausch Kinder im Auto

Kind zu Freund gefahren

Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei der 38-Jährigen eindeutige Symptome einer Alkoholisierung festgestellt werden. Der Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,08 Promille. Laut eigenen Angaben habe die Lenkerin zuvor ihren 6-jährigen Sohn zu einem Freund gefahren. Zudem befand sich im Auto noch ihr zweites 9-jähriges Kind, eine Tochter. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird angezeigt.