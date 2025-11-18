Vorteilswelt
"Ein Glas Prosecco"

Mama kutschierte im Vollrausch Kinder im Auto

Oberösterreich
18.11.2025 17:55
Die Mutter hatte ordentlich „getankt"
Die Mutter hatte ordentlich „getankt"

Mama hatte vollgetankt! Aber leider nicht das Auto, sondern sich selbst! Und setzte sich hinters Steuer, kutschierte ihre Kinder am Nachmittag durch die Gegend. Die Polizei konnte sie stoppen, stellte den Wagen ab. Die Frau verstand nicht recht, was los war, sie hatte laut eigenen Angaben nur „ein großes Glas Prosecco“ getrunken.

Am 18. November 2025 konnte eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen werden. Die 38-jährige einheimische Lenkerin fuhr gegen 14:10 Uhr mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Stadl-Paura. Eine Polizeistreife wurde auf das Fahrzeug aufmerksam und hielt die Lenkerin an.

Kind zu Freund gefahren
Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei der 38-Jährigen eindeutige Symptome einer Alkoholisierung festgestellt werden. Der Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,08 Promille. Laut eigenen Angaben habe die Lenkerin zuvor ihren 6-jährigen Sohn zu einem Freund gefahren. Zudem befand sich im Auto noch ihr zweites 9-jähriges Kind, eine Tochter. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird angezeigt.

