Zwei Führerscheine nach Unfällen abgenommen
Betrunkene Lenker
Gleich zwei Pkw-Lenker mussten am Sonntagnachmittag nach Unfällen mit Sachschaden ihre Führerscheine abgeben. Ein Pongauer war hier auf der B164 mit 1,54 Promille mit einem zweiten Pkw zusammengestoßen und ein 59-Jähriger geriet mit 1,3 Promille im Flachgau im Ortsgebiet von Hof in den Gegenverkehr.
Der Pongauer stieß mit seinem Fahrzeug mit einem 59-jährigen Deutschen aus Nordrhein-Westfahlen zusammen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten einen Wert von 1,54 Promille fest.
In Hof dürfte der 59-jährige Alkolenker eingeschlafen und deshalb in den Gegenverkehr geraten sein. Auch hier gab es keine Verletzten.
Neben der Führerscheinabnahme wurden beide betrunkenen Lenker auch angezeigt.
