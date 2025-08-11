Zwei Führerscheine nach Unfällen abgenommen

Gleich zwei Pkw-Lenker mussten am Sonntagnachmittag nach Unfällen mit Sachschaden ihre Führerscheine abgeben. Ein Pongauer war hier auf der B164 mit 1,54 Promille mit einem zweiten Pkw zusammengestoßen und ein 59-Jähriger geriet mit 1,3 Promille im Flachgau im Ortsgebiet von Hof in den Gegenverkehr.