Autofahrer übersah Linksabbieger beim Überholen

Violette Leihgabe möchte sich in Grünau beweisen
Regionalliga West
Unbestimmten Grades verletzt wurde ein 63-jähriger Autofahrer aus Tirol. Der Mann hatte laut Zeugen auf der B99 bei Radstadt mehrere Fahrzeuge überholt und dabei das linksabbiegende Auto eines 41-jährigen Deutschen übersehen. Der 63-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck Land wurde dabei verletzt.
Für den Tiroler ging es ins Krankenhaus nach Schladming. Der Deutsche und seine Familie blieben bei dem Unfall unverletzt.
Die Alkoholtests bei beiden Lenkern verliefen negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.