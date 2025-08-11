Auto verlor nach Unfall auf L102 in Seekirchen Öl

Motorradfahrer verletzte sich bei Sturz nach Kehre
Heli vor Ort
Zu Aufräumarbeiten ist die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr in Seekirchen Montagmittag ausgerückt. Zwei Autos waren auf der L102 zusammengestoßen, eines der Fahrzeuge verlor dabei Öl und weitere Betriebsmittel, weshalb die Floriani zum technischen Einsatz anrückten.
Zuerst sicherten die Floriani die Unfallstelle ab, banden danach die ausgelaufenen Mittel und entfernten die Fahrzeuge von der L102.
Nach gut einer halben Stunde waren um 12.15 Uhr alle Arbeiten erledigt und die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an die Polizei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.