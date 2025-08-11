Vorteilswelt
Feuerwehr im Einsatz

Auto verlor nach Unfall auf L102 in Seekirchen Öl

Salzburg
11.08.2025 12:55
Bei einem der Fahrzeuge ist Öl ausgetreten.
Bei einem der Fahrzeuge ist Öl ausgetreten.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seekirchen)

Zu Aufräumarbeiten ist die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr in Seekirchen Montagmittag ausgerückt. Zwei Autos waren auf der L102 zusammengestoßen, eines der Fahrzeuge verlor dabei Öl und weitere Betriebsmittel, weshalb die Floriani zum technischen Einsatz anrückten.  

0 Kommentare

Zuerst sicherten die Floriani die Unfallstelle ab, banden danach die ausgelaufenen Mittel und entfernten die Fahrzeuge von der L102. 

Nach gut einer halben Stunde waren um 12.15 Uhr alle Arbeiten erledigt und die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an die Polizei.

Salzburg

